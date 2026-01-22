車銀優被爆逃稅200億韓元 創南韓演藝圈最高金額 經紀公司給回應

南韓 / 林彥廷 綜合報導

南韓男團ASTRO成員、演員車銀優因涉嫌逃漏所得稅等稅款，被南韓國稅廳通知追繳超過 200 億韓元的稅金，創下演藝圈史上最高等級的追稅金額。這是車銀優於去年 7 月入伍前所接受的稅務調查結果，目前車銀優方面已對國稅廳的決定提出異議。而所屬經紀公司 Fantagio 則表示：「目前正在整理正式立場說明。」

根據南韓媒體《Edaily》報導，車銀優於去年春天接受了首爾地方國稅廳調查4局針對逃稅嫌疑所進行的高強度調查。針對車銀優提出的逃稅嫌疑，其結構與近來多名藝人被指控的「透過一人企劃公司逃稅」手法相似。即在已有經紀公司的情況下，藝人本人或其家人另行成立公司，並與經紀公司簽訂服務合約，以不正當方式降低稅負。

廣告 廣告

就車銀優而言，在其所屬經紀公司 Fantagio 與車銀優之間，介入了一家由其母親成立的 A 公司。Fantagio 與 A 公司簽訂了演藝活動支援服務合約，自此之後，車銀優的演藝收入便由 Fantagio、A 公司及車銀優本人三方分配。

但國稅廳判定 A 公司實際上並未提供任何實質性服務，屬於所謂的「空殼公司」。國稅廳認為，車銀優與其母親為了規避高達 45% 的所得稅率，設立了沒有實體的 A 公司並進行收入分配，藉此適用比個人所得稅率低 20 個百分點以上 的法人稅率，屬於鑽漏洞的行為。

據悉，國稅廳應車銀優方面的要求，等待其服兵役結束後，才寄送包含上述內容的稅務調查結果通知書。車銀優方面則表示感到冤屈，在收到通知書後，已透過課稅適法性審查，要求重新檢視國稅廳決定的正當性。

車銀優方面反駁稱：「由於 Fantagio 的代表多次更換，母親對兒子的演藝活動感到不安，基於想要保護兒子的意志，才成立公司並親自經營經紀管理事業。」並強調：「該公司並非沒有實體的空殼公司，而是已正式登記的大眾文化藝術企劃業者。」而車銀優所屬經紀公司 Fantagio 今日表示「目前正在整理正式立場說明。」

原始連結







更多華視新聞報導

德德紅到上韓媒了！ 報導鄭運鵬帥兒「神似車銀優」

柳演錫被爆涉逃稅！遭追繳70億韓幣 創韓藝人補稅新高

李準基爆逃稅遭追繳9億韓元 公司提出異議：我們沒有錯

