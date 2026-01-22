車銀優被爆「逃稅200億」創南韓演藝圈新高！經紀公司回應了

車銀優捲入逃稅風波，金額是南韓演藝圈數一數二。翻攝自IG



韓國「臉蛋天才」男星車銀優被爆逃稅！有韓媒踢爆，車銀優涉嫌透過以母親名義成立的「空殼公司」逃稅，被首爾地方國稅廳追繳超過200億韓元的所得稅，金額約台幣5億元，創下南韓演藝圈罕見最高等級追稅案件。目前車銀優方面已提出異議，並申請「課稅前適法性審查」，案件仍在行政救濟程序中。

根據韓媒《EDAILY》報導，首爾地方國稅廳調查四局於去年春季對車銀優展開高強度稅務調查，認定其稅務結構與近年多起藝人「一人企劃公司」避稅爭議手法相似。調查內容顯示，車銀優在已隸屬經紀公司Fantagio的情況下，另由他母親成立名為「A公司」的法人，並由Fantagio與A公司簽署「演藝活動支援服務合約」，使車銀優的演藝收入在Fantagio、A公司與本人之間進行分配。

調查發現，A公司登記地址位於江華島，與娛樂產業營運性質不符，難以被視為實際辦公場所；雖然公司名下登記有多輛進口車，並支付部分經費，但未能提出與 Fantagio 有明顯區隔的專業服務內容，因此被國稅廳判定為缺乏實體營運的「紙上公司」，實際上並未提供與演藝活動相關的實質服務。

國稅廳進一步認為，相關收入實際回流到車銀優本人，構成不當規避最高達45%的個人所得稅率，轉而適用較低的法人稅率。車銀優的經紀公司Fantagio也受到牽連，國稅廳認定Fantagio協助處理A公司的「虛假稅務發票」，去年8月追繳約82億韓元的稅金。即使Fantagio曾提出課稅前適法性審查申請，最終結果仍未獲變更。

值得一提的是，相關調查對象最初並不是以車銀優為主，首爾地方國稅廳調查四局原本是針對Fantagio實際掌控人、未來i&i集團會長南宮謙涉嫌透過股價操作逃稅展開調查，清查他實際控制的多家公司過程中，發現A公司與 Fantagio間存在異常資金往來，才進一步追查並擴大至車銀優本人。

對於被國稅廳認定逃稅，車銀優方面則強烈否認指控，相關人士表示，車銀優母親成立A公司，主因是Fantagio 管理層頻繁更換，家屬對藝人演藝活動穩定性產生疑慮，才由母親基於「保護兒子」的立場，親自參與經紀與管理事務，強調A公司並非空殼公司，而是依法登記、具備合法資格的「大眾文化藝術企劃業者」。

目前案件仍處於課稅前適法性審查階段。若審查結果獲採納，車銀優就不必補繳相關稅款；若被駁回，則須依法繳稅，並仍可循行政救濟程序，向國稅廳、租稅審判院或監查院提出進一步爭訟。

