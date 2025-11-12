車銀優親弟正面照首曝光！「為哥哥打造AI」企業搶合作

備受矚目的南韓男星車銀優，其親弟弟李東輝的正面照曝光。當天，李東輝以演講者身分出席在首爾江南區COEX舉行的「AI Summit Seoul & Expo 2025」，與Unbound Lab代表趙容敏共同發表題為《AI Recipe：為哥哥打造的AI，進化成品牌驗證工具》的專題演講。

李東輝在演講中介紹其開發的「AI資料爬蟲模型」技術，這項原本是為協助哥哥車銀優等藝人進行娛樂管理而設計的系統，如今已成功吸引多家消費品企業的關注。

據AI Summit Seoul官網資訊顯示，這些企業看中該技術在產品與品牌營運的應用潛力，紛紛提出合作邀約，讓這項技術從娛樂產業延伸至更廣泛的商業領域。

李東輝的學經歷同樣亮眼，他畢業於中國復旦大學，曾任職於國內知名廣告公司，目前在Unbound Lab負責AIX Bolt-on與Roll-up相關專案研究與顧問工作。

過去李東輝僅有側臉照片流傳，在節目中也只短暫露面，此次正面照曝光隨即在網路上掀起討論，網友紛紛讚嘆兄弟倆的優秀基因。

與此同時，車銀優最新參演的南韓喜劇電影《放飛旅行團》將於11月14日在台灣上映。該片由姜河那、韓善化、金英光等人主演，描述五位從小一起長大的死黨展開人生首次海外旅行的爆笑故事。

飾演女主角的韓善化在受訪時特別提到與車銀優合作的經驗。她回憶第一次見面時的溫馨插曲，當時三人正在討論角色造型，車銀優主動對她說：「姐姐，這種風格更適合妳喔。」這句貼心的建議讓韓善化深受感動，最終三人一致通過該髮型方案。

韓善化笑稱自己的高中好友看到電影海報後，全程只關心車銀優的消息，讓她不禁感嘆：「啊～這就是車銀優的力量啊！」雖然兩人在片中對戲場次不多，但韓善化對車銀優留下深刻印象。

她表示車銀優比想像中更有男人味，態度成熟穩重，不僅會主動幫忙烤肉，聲音也很好聽，雖然是弟弟輩分，卻給人非常可靠的感覺。

韓善化同時也分享與姜河那的合作心得。這是兩人繼《變身機長》後再度合作，當被問及是否對姜河那心動時，她大方承認：「一開始真的有點心動和期待喔！」

她透露在海外拍攝期間，儘管面臨嚴苛的氣候和時間壓力，姜河那仍細心照顧後輩，耐心解釋每個細節，讓她感受到前輩的溫暖與專業。

