車銀優軍中道歉！逃漏稅200億「否認為避風頭入伍」 認了：我責無旁貸
娛樂中心／綜合報導
深陷逃漏稅200億韓元風波的「臉蛋天才」車銀優，今（26）日在服兵役期間親自寫下長文道歉聲明，坦言是在部隊結束一天的操課後，靜下心來完成這封文字。他表示，這段時間反覆思考該如何開口，才能讓因事件而受傷、失望的人感受到自己的歉意，也深刻反省身為大韓民國國民，在面對納稅義務時是否不夠嚴謹。
車銀優在聲明中強調，目前正在服役並非為了迴避爭議，而是去年已無法再延後入伍，導致未能在入伍前完成稅務相關程序，「這同樣源自於我的不足，我對此責無旁貸。」他也直言，若不是軍人身分限制，會希望能親自向所有因此事受到影響的人一一致歉。
回顧出道11年來的演藝生涯，車銀優感性表示，自己其實「不足的地方比擁有的更多」，卻因為粉絲長久以來的支持，才能站在如今的位置，對於這次事件帶來的傷害與疲勞感，感到難以言喻的歉疚，並承諾將誠實配合後續所有稅務程序，尊重並接受最終結果。
道歉聲明曝光後，大批粉絲湧入留言區給予鼓勵與安慰。有海外粉絲心疼表示：「你不需要一直低頭道歉，請抬起頭深呼吸看看，真正愛你的人都在你身邊，牽著你的手、相信你。」也有人寫下，「真心感謝你願意這樣說，AROHA（ASTRO官方粉絲名）永遠站在你身旁，絕對不會離開。」
不少粉絲更叮嚀他在軍中要好好照顧身體，「記得好好吃飯、天氣冷要穿暖，不要感冒」，並再次表達支持與愛意，留言中不斷出現「我們會等你」、「不管發生什麼事都站在你這邊」等字句，展現粉絲對車銀優滿滿的心疼與力挺。
