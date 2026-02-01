車銀優逃稅未平息！金宣虎遭爆「同手法」 經紀公司火速回應

金宣虎遭爆逃稅，疑似與車銀優同手法。（資料圖／粘耿豪攝）

南韓男神車銀優日前爆出逃漏稅，遭國稅局追討超過200億韓元（約新台幣4.8億元）稅金，事後本人也發文道歉。不過，逃漏稅風波尚未平息，近期主演韓劇《愛情怎麼翻譯？》人氣再掀高峰的金宣虎，被指控疑似以相同手法逃稅，對此，經紀公司出面回應了。

1日有韓國媒體爆料，金宣虎疑似與車銀優相同手法，設立一間獨立的經紀公司，據傳該公司於2024年1月創立，地址登記在首爾龍山區自宅，由金宣虎本人擔任執行長，董事與監事為其父母。該公司成立目的涵蓋演藝事業，但未向政府註冊為大眾文化藝術企劃業，且資金在家族成員間流動，被懷疑有逃稅嫌疑。

而金宣虎所屬經紀公司Fantagio火速發表聲明，表示金宣虎目前以個人名義與經紀公司簽訂專屬合約，澄清雙方合約及活動不存在任何問題，「報導中提及的原一人公司成立的目的是為了進行戲劇製作及相關活動，絕非出於故意逃稅或避稅。然而，自轉讓給Fantagio以來，該公司已停止實際經營活動一年有餘，目前正依照相關法律法規辦理關閉手續」。

金宣虎2009年以舞台劇演員身分出道，2017年以韓劇《金科長》跨入影視領域，陸續累積《我的鬼神搭檔》、《Start-Up》、《海岸村恰恰恰》等知名作品，今年初更以Netflix戲劇《愛情怎麼翻譯？》掀起話題。而奇妙的是，金宣虎與車銀優目前同屬Fantagio旗下藝人，但事件真相仍有待相關單位調查。

