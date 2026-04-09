車銀優逃稅案落幕！補繳4.3億台幣不再申訴 韓國國稅廳被疑「手下留情」？

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車銀優。（翻攝eunwo.o_c IG）

韓星車銀優今年一月才言之鑿鑿地表示，自己沒有利用空殼公司逃稅，更聘請大型法律事務所要跟韓國國稅廳打官司，但事隔二個月，他居然縮回去了！

不但老老實實繳清韓星史上最高的補稅金額200億韓元（約4.3億台幣），還在昨晚（8日）發長文道歉，等於承認自己確實逃稅，不僅韓國網友氣炸，甚至有人要他乾脆退出演藝圈回家賣鰻魚飯。

尊重國稅廳、不再犯同樣錯誤

據報導，車銀優涉嫌通過和母親設立的空殼公司，轉移個人演藝收入，將本應適用個人所得稅45%的稅率，鑽漏洞轉為企業所得稅20%稅率，被國稅廳通知追繳約200億韓元的稅款。

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他一開始原本死不認逃稅，甚至說要訴諸法律，也不知道這段時間是不是律師告訴他，乖乖補稅才是最佳解，否則拖越久罰款越多，迫使正在服役的車銀優，昨晚突然透過IG發文道歉，並表示會尊重國稅廳調查結果，目前已全數繳清稅款。

他還強調責任不在家人或經紀公司，所有責任都在他一人身上，承諾今後不會再犯相同錯誤，道歉聲明如下：

車銀優道歉文

逃稅迎來大結局能輕易翻篇？

不得不說，韓國國稅廳對車銀優真的很不錯，不僅等到他入伍之後才爆出逃稅新聞，而且現在他正好在軍隊不能活動，還可以當作是反省期，等到當完兵回來還能繼續演戲賺錢。

據報導，以車銀優創下韓國藝人逃稅之最的200億韓元，疊加40%罰款後總額或超過300億韓元，但國稅廳似乎對他輕輕放下，只讓他繳了200億韓元。然而韓國網友並不想放過他，看完道歉文後反而更生氣，幾乎到了群情激憤的地步。

「抵制車銀優！你的美貌我享受過了一路走好」、「一開始不想補繳稅才鬧得天下皆知不是嗎」、「是因為被國稅廳查到才補繳，如果沒被發現就永遠不繳嗎」、「好恐怖！200億不費吹灰之力就拿了出來」、「你逃掉的稅會影響社會底層受苦的人，這種偶像還值得追嗎？」等等。

雖然車銀優補稅之後，刑責風險降低，但已經形象崩塌，不知在廣告商眼裡他的商業價值還高不高？一般認為，他的「臉蛋天才」頂流位置應該是回不去了，至於退伍後能不能翻身？就看大家屆時買不買帳了。