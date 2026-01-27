車銀優逃稅案遇到「陰間使者」 律師：謊言代價100億、恐遭起訴
據南韓媒體今天（1/26）報導，南韓知名歌手兼演員車銀優，涉及逃稅2百億韓元（約4.3億元台幣）的案件，執業律師分析，其中可能有1百億韓元（約2.1億元台幣），是車銀優「說謊」（不當低報稅金）的代價，另外，這次案件由國稅廳調查4局出手，該單位又被稱為「陰間使者」，已經不是單純的補繳稅款，不排除由檢方提起刑事告訴的可能性。
據韓媒《中央日報》報導，正在軍隊服役的南韓歌手兼演員車銀優，捲入數百億韓元規模的逃稅爭議，南韓國稅廳已發出通知，要求他補繳超過2百億韓元（約4.3億元台幣）的所得稅，南韓法界人士分析，如果能證明車銀優存在「故意性」，不排除成為檢方起訴的對象。
南韓執業律師兼會計師金明圭（김명규，音譯），本月25日在社群平台，分析車銀優的逃稅案，他寫道：「一般人看到這個案子，可能會想『到底賺了多少，稅金竟然高達2百億韓元』。」
金明圭說明：「事實上，這2百億韓元，並不是他原本應該繳納的稅金，而是『追繳稅額』，因此可能是原本應繳納的稅金（約100億至140億韓元），再加上『不當低報稅』與『延遲繳納稅』。」
他指出：「如果國稅廳判定納稅人『刻意隱瞞』（不當低報），就會對原本應繳稅額，再額外加上40%的稅，還要加上延遲繳納的稅，換句話說，在這2百億韓元當中，約有60億至1百億韓元，是『說謊的代價』。」
金明圭以生動的比喻，形容國稅廳的各個調查部門，「調查1、2局負責定期稅務調查，比較像是『老闆，您算錯了，請修正一下』，就跟家教老師差不多，但調查4局負責特別稅務調查，又被稱為『陰間使者』，由這個單位出手，就像在說『你被抓到了，這是犯罪』，屬於刑事案件層級。」
金明圭強調：「這次車銀優的案件，由調查4局出手，代表國稅廳不僅將此視為單純失誤，已經高度懷疑存在『故意逃稅』。」
金明圭表示，演藝圈確實常設立法人公司，作為節稅的方式，但若要被認定為真正的公司，必須具備實質營運條件，「不想付出成本，只想享受節稅優惠，最終被200億這個『巨大迴力鏢』打了回來。」
不過，金明圭也提醒：「調查4局的判斷，並不是一定100%完全正確，如果最終無法證明逃稅的故意性，也有可能僅要求補繳稅款。」
