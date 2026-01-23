車銀優醜聞連環爆！涉逃稅4.3億台幣創韓娛最高紀錄 再爆「軍遁」躲風波

車銀優。（翻攝eunwo.o_c IG）

被譽為「臉蛋天才」的車銀優，在韓國娛樂圈投下震撼彈，多家韓媒指他涉嫌透過母親設立的空殼公司逃稅200億韓元（約4.3億元台幣），創下韓國藝人遭國稅廳追稅的最高金額紀錄。

另有報導指出，車銀優甚至請求國稅廳，等他入伍之後再公布其「涉嫌逃稅加追繳200億」的稅務調查結果，藉以躲避這次大風波，分明是在享受特殊待遇，讓韓國網友感到憤怒與寒心。

創下韓國藝人逃稅最高金額

車銀優逃稅200億韓元的爆炸程度，絕對超乎大家想像，因為先前韓國藝人中，涉嫌逃稅最高的金額，也不過是70億韓元的柳演錫，沒想到車銀優直接三級跳，創下歷代最高紀錄。

而且遭國稅廳追繳稅金的藝人中，即使第2至10名金額加總，也沒有車銀優的200億韓元多，如下：

柳演錫 70億

李荷妮 60億

宋慧喬 25億

權相佑 10億

李准基 9億

李敏鎬 數億

李秉憲 數億

李俊昊 數億

全智賢 0.2億

可見車銀優遭追稅的200億韓元，金額有多令人咋舌！這數字可以再拍一季《屍戰朝鮮》、再拍16集《愛的迫降》或《黑道律師文森佐》，也讓人感受到車銀優多麼會賺錢。

有媒體根據韓國稅率倒推，車銀優透過媽媽的空殼公司只繳了20%的稅，但實際應該按個人所得稅繳45%，所以國稅廳要追繳剩下的25%差額，倘若這筆差額是200億的話，那車銀優原本賺到的錢大約就有800億韓元（約17.3億元台幣），相當可觀。

成立「空殼公司」非法避稅

正常來說，經紀公司和藝人會按照比例分帳，藝人賺到錢之後，則必須繳納45%的個人所得稅，但把將近一半的收入繳稅，明星自然會心疼，於是很多時候他們會找自己的爸爸或媽媽當法人，開設一人演藝公司。

例如當你賺到100萬元時，通常是和經紀公司4:6分帳，藝人拿到60萬元，但因為還有一人演藝公司，是與自己家人簽約，這個比例就由你們家自己定，或許是4:5:1，那麼在申報個人收入時，藝人只拿了10萬元，根本不到繳稅起點，也就不用繳45%的稅，最後僅需申報較低的19%至25%企業所得稅。

這是韓娛盛行已久的避稅手法——即藝人透過親屬設立空殼公司，將個人收入「包裝」成公司收入以降低稅率。至於車銀優也一樣，把賺取的收入分攤給Fantagio、一人公司及他本人。

據《EDAILY》報導，國稅廳認定車銀優母親的一人公司，是一間實際上並未提供勞務的「空殼公司」，國稅廳也分別傳喚了車銀優及其母親崔某，發現這間一人公司獲取的收益，最終都流向車銀優，更加證實他是利用這間公司逃稅。

車銀優趕著當兵可能有其他原因。（翻攝eunwo.o_c IG）

遭疑靠「軍遁」躲避社會監督

事實上，車銀優的逃稅調查早在去年春天就告一段落，明明當時便可以公布調查結果，但為何直到現在才曝光？

大家可以發現，車銀優其實才28歲，以他片約爆滿的情況，居然沒等到最後30歲大限，而是決定提前入伍，趕在去年3月報名韓國陸軍軍樂隊甄選，然後5月初面試、5月29日通知合格、7月28日入伍，一切都相當緊湊。

根據《朝鮮日報》《OSEN》報導，這都是國稅廳應車銀優的要求，希望能等到他入伍之後，再公布「涉嫌逃稅+追繳200億」的稅務調查結果，國稅廳甚至還延遲至2026年1月22日的現在，才讓新聞報導出來，就不知跟車銀優去年10月主持APEC領導人晚宴，有沒有關係？

此舉遭韓國網友強烈質疑，車銀優不僅享盡特權待遇，更為了刻意逃避社會監督，而選擇躲到部隊裡。媒體為此詢問Fantagio有關「軍遁」的問題，他們回應「無法確認」，被外界解讀為「事實上已默認該質疑」。

車銀優全盤否認、喊冤「上訴中」

車銀優方面對於國稅廳判定，母親的一人公司是「空殼公司」，覺得相當冤枉，並全盤否認反駁。

他的法律團隊稱：「由於Fantagio的代表更換頻繁，車銀優的母親出於對兒子演藝活動的不安和保護意願，才設立公司親自營運經紀管理業務，所以這並非沒有實體的空殼公司，而是正式註冊的大眾文化藝術企劃業者。」

然而有稅務相關人士出來打臉指出：「該一人公司的登記地址位於江華島某處，要將其視為從事演藝相關工作的地方並不合理，該處甚至看不出是用作辦公室。」有網友按地址搜出，那是車銀優父母經營的烤鰻店。

目前車銀優的法律團隊已經提出「課稅不當審查請求」，正在等待審查結果，如果「課稅適當性審查」申請被採納，車銀優則無需繳稅，若未被採納，則將面臨補繳天價稅款，或者繼續上訴的局面。

車銀優當完兵出來，可能已經沒事了。（翻攝eunwo.o_c IG）

網認翻盤機會大有可能

不過，即使車銀優涉嫌逃稅高達200億韓元，大部分網友仍認為，他最後只要不再嘴硬且認錯、補繳稅款，一切都能大事化小。

畢竟在他之後那排名2～10名的逃稅藝人，都在補完稅後繼續活躍螢幕上，頂多剛開始觀感不太好，但只需多做公益、多捐點錢，工作幾乎不受影響，倘若再演出一部好作品，馬上能翻篇繼續紅下去。

況且等到車銀優退伍後，大家可能早就把這件事給忘了，不得不說，入伍的空窗期，的確是淡化負面新聞的好方法。然而短期內被網友大罵「賺那麼多還逃漏稅」、「貪得無厭」、「退圈」等等，恐怕在所難免。

此外韓媒也發現，車銀優代言的一款護膚品牌，昨天已將車銀優的廣告影片及相關貼文，偷偷轉為非公開狀態，看來同樣是想避避風頭吧。

