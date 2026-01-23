車銀優醜聞連環爆！涉逃稅4.3億台幣創韓娛最高紀錄 再爆「軍遁」躲風波
被譽為「臉蛋天才」的車銀優，在韓國娛樂圈投下震撼彈，多家韓媒指他涉嫌透過母親設立的空殼公司逃稅200億韓元（約4.3億元台幣），創下韓國藝人遭國稅廳追稅的最高金額紀錄。
另有報導指出，車銀優甚至請求國稅廳，等他入伍之後再公布其「涉嫌逃稅加追繳200億」的稅務調查結果，藉以躲避這次大風波，分明是在享受特殊待遇，讓韓國網友感到憤怒與寒心。
創下韓國藝人逃稅最高金額
車銀優逃稅200億韓元的爆炸程度，絕對超乎大家想像，因為先前韓國藝人中，涉嫌逃稅最高的金額，也不過是70億韓元的柳演錫，沒想到車銀優直接三級跳，創下歷代最高紀錄。
而且遭國稅廳追繳稅金的藝人中，即使第2至10名金額加總，也沒有車銀優的200億韓元多，如下：
柳演錫 70億
李荷妮 60億
宋慧喬 25億
權相佑 10億
李准基 9億
李敏鎬 數億
李秉憲 數億
李俊昊 數億
全智賢 0.2億
可見車銀優遭追稅的200億韓元，金額有多令人咋舌！這數字可以再拍一季《屍戰朝鮮》、再拍16集《愛的迫降》或《黑道律師文森佐》，也讓人感受到車銀優多麼會賺錢。
有媒體根據韓國稅率倒推，車銀優透過媽媽的空殼公司只繳了20%的稅，但實際應該按個人所得稅繳45%，所以國稅廳要追繳剩下的25%差額，倘若這筆差額是200億的話，那車銀優原本賺到的錢大約就有800億韓元（約17.3億元台幣），相當可觀。
成立「空殼公司」非法避稅
正常來說，經紀公司和藝人會按照比例分帳，藝人賺到錢之後，則必須繳納45%的個人所得稅，但把將近一半的收入繳稅，明星自然會心疼，於是很多時候他們會找自己的爸爸或媽媽當法人，開設一人演藝公司。
例如當你賺到100萬元時，通常是和經紀公司4:6分帳，藝人拿到60萬元，但因為還有一人演藝公司，是與自己家人簽約，這個比例就由你們家自己定，或許是4:5:1，那麼在申報個人收入時，藝人只拿了10萬元，根本不到繳稅起點，也就不用繳45%的稅，最後僅需申報較低的19%至25%企業所得稅。
這是韓娛盛行已久的避稅手法——即藝人透過親屬設立空殼公司，將個人收入「包裝」成公司收入以降低稅率。至於車銀優也一樣，把賺取的收入分攤給Fantagio、一人公司及他本人。
據《EDAILY》報導，國稅廳認定車銀優母親的一人公司，是一間實際上並未提供勞務的「空殼公司」，國稅廳也分別傳喚了車銀優及其母親崔某，發現這間一人公司獲取的收益，最終都流向車銀優，更加證實他是利用這間公司逃稅。
遭疑靠「軍遁」躲避社會監督
事實上，車銀優的逃稅調查早在去年春天就告一段落，明明當時便可以公布調查結果，但為何直到現在才曝光？
大家可以發現，車銀優其實才28歲，以他片約爆滿的情況，居然沒等到最後30歲大限，而是決定提前入伍，趕在去年3月報名韓國陸軍軍樂隊甄選，然後5月初面試、5月29日通知合格、7月28日入伍，一切都相當緊湊。
根據《朝鮮日報》《OSEN》報導，這都是國稅廳應車銀優的要求，希望能等到他入伍之後，再公布「涉嫌逃稅+追繳200億」的稅務調查結果，國稅廳甚至還延遲至2026年1月22日的現在，才讓新聞報導出來，就不知跟車銀優去年10月主持APEC領導人晚宴，有沒有關係？
此舉遭韓國網友強烈質疑，車銀優不僅享盡特權待遇，更為了刻意逃避社會監督，而選擇躲到部隊裡。媒體為此詢問Fantagio有關「軍遁」的問題，他們回應「無法確認」，被外界解讀為「事實上已默認該質疑」。
車銀優全盤否認、喊冤「上訴中」
車銀優方面對於國稅廳判定，母親的一人公司是「空殼公司」，覺得相當冤枉，並全盤否認反駁。
他的法律團隊稱：「由於Fantagio的代表更換頻繁，車銀優的母親出於對兒子演藝活動的不安和保護意願，才設立公司親自營運經紀管理業務，所以這並非沒有實體的空殼公司，而是正式註冊的大眾文化藝術企劃業者。」
然而有稅務相關人士出來打臉指出：「該一人公司的登記地址位於江華島某處，要將其視為從事演藝相關工作的地方並不合理，該處甚至看不出是用作辦公室。」有網友按地址搜出，那是車銀優父母經營的烤鰻店。
目前車銀優的法律團隊已經提出「課稅不當審查請求」，正在等待審查結果，如果「課稅適當性審查」申請被採納，車銀優則無需繳稅，若未被採納，則將面臨補繳天價稅款，或者繼續上訴的局面。
網認翻盤機會大有可能
不過，即使車銀優涉嫌逃稅高達200億韓元，大部分網友仍認為，他最後只要不再嘴硬且認錯、補繳稅款，一切都能大事化小。
畢竟在他之後那排名2～10名的逃稅藝人，都在補完稅後繼續活躍螢幕上，頂多剛開始觀感不太好，但只需多做公益、多捐點錢，工作幾乎不受影響，倘若再演出一部好作品，馬上能翻篇繼續紅下去。
況且等到車銀優退伍後，大家可能早就把這件事給忘了，不得不說，入伍的空窗期，的確是淡化負面新聞的好方法。然而短期內被網友大罵「賺那麼多還逃漏稅」、「貪得無厭」、「退圈」等等，恐怕在所難免。
此外韓媒也發現，車銀優代言的一款護膚品牌，昨天已將車銀優的廣告影片及相關貼文，偷偷轉為非公開狀態，看來同樣是想避避風頭吧。
更多影劇娛樂相關：
《黑白大廚2》冠軍崔康祿首露面！戴假髮談奪冠歷程 預告第三季「組團對抗更刺激」
金惠奫自曝7年臨演黑暗史！強忍指甲脫落、不堪入耳髒話 靠「獨特思考法」撐過低潮
Danielle重新出道倒數？關鍵5線索曝光 早在「未能傳遞的信」就埋伏筆
其他人也在看
新建豪宅蓋一半…26樓「如燒1炷香」碳化！高市府開鍘 購屋族哭了
一覺醒來，辛苦存錢買的房子燒了！高雄鼓山區華榮路、靠近凹子底公園，一棟興建中的30層樓豪宅今（23）日凌晨0時許發生火警，目前蓋到26樓，火勢一發不可收拾，頂樓燒得通紅，遠看如同夜裡「燒1炷香」；消防局初判疑似施工現場遺留火種導致建築材料悶燒，進而引發板模及雜物燃燒。市府對承造人處以新臺幣9萬元罰鍰，並立即勒令停工。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 14則留言
全台最冷6度來了！下波「變天降雨時間」曝光
生活中心／張予柔報導中央氣象署提醒，今（22）日晚至明天清晨將是近期最冷時段，全台各地氣溫明顯下降，苗栗以北及金門可能出現約10度低溫，連江甚至有機會降至6度以下，中南部部分地區夜間溫度也可能低於10度。氣象署呼籲民眾注意一定要做好保暖措施。民視 ・ 20 小時前 ・ 9則留言
農曆年前抽籤紅包又來了！抽中尖點有望賺逾10萬元
農曆年前台股抽籤紅包又來了！下周將有3檔個股同步展開現金增資公開申購，其中PCB鑽孔概念股尖點（8021）潛在獲利空間最受矚目，抽中1張可望賺逾10萬元，報酬率上看八成，成投資人關注焦點。Yahoo股市 ・ 2 小時前 ・ 2則留言
長子開戰控貝克漢6罪狀！小兒子「1動作表態」不忍了：你以為你是誰
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀，家庭紛爭延燒。據了解，布魯克林在公開聲明中曾提及，自己在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。如今貝克漢小兒子克魯茲也表態了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 19則留言
今年會冷到何時？過年天氣如何？專家預測了
節氣已進入「大寒」，今天台北市出現11.4度的低溫。會冷到什麼時候？過年的天氣又是如何呢？天氣風險分析師吳聖宇、簡瑋靚在節目上對春季氣候做出預測分析。天氣多一典 ・ 1 天前 ・ 11則留言
肺癌竟是「吃」出來的！研究驚爆：常吃這2類食物助長癌細胞
過去，人們普遍認為肺癌主要與空氣污染或吸菸有關，但愈來愈多的醫學研究指出，日常飲食習慣對多種癌症的發生，包括乳癌、大腸癌，甚至是肺癌，都有密不可分的關聯。研究發現，有2類食物會提升肺癌惡化的風險。健康2.0 ・ 7 小時前 ・ 46則留言
科學園區宅等嘸人？「號稱上萬工程師搶買房...」內行人：多數AI廠區只剩荒草野狗｜房市觀點
「少子化危機」你一定聽過，甚至還可能讀過幾篇房子蓋這麼多，突然哪天少子化少到一個大家光繼承就不小心有一兩棟房子的臨界點到來時，房價就會就會因為過剩開始崩盤的文章。然後數據顯示台灣已經快要連續60個月「生不如死」，也就是死亡人數超過新生人口數了，這一切彷彿就在往你讀過「少子化房價崩」的論調推進。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 92則留言
台積電VIP換了？傳魏哲家向蘋果提震撼要求
[NOWnews今日新聞]AI蓬勃發展，並成為時代浪潮，在此之下，傳出蘋果已經不再是台積電的頭號客戶，有知情人士指出，由於台積電主要營收來源已轉向其他領域，未來恐不再給予蘋果優先出貨待遇。此外，台積電...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 60則留言
每天吃超過2片「罹癌風險增18%」 台人最愛這款早餐！被WHO認證是一級致癌物
近年來健康意識抬頭，不少人開始注意健康飲食，如今台人愛吃的1早餐，被WHO認證是「一級致癌物」，醫師更提醒，每天2片就增18％大腸癌風險。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 24則留言
2026唐綺陽上半年星座財運排行榜！魔羯恐入不敷出，「第1名」會有超多賺錢機運
唐綺陽老師的2026上半年星座財運排行榜來了！來看看在新的一年有上榜的人，會分別面臨什麼樣的財務問題，以及有機會迎來什麼賺錢的機會！記得同時看太陽與上升星座。 2026上半年唐綺陽星座財運最差排女人我最大 ・ 1 天前 ・ 12則留言
攀登101全球直播！Netflix「一招」不讓墜落畫面播出
體育中心／李明融報導全球知名的傳奇攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）即將於本週六（24日）挑戰徒手攀登台北 101，這場高風險挑戰全程將由Netflix進行獨家直播。他將在沒有安全防護的情況下登上台北101頂端，全世界都為這項壯舉屏息以待，不過外界擔心如果他不幸墜落，畫面是否會立刻傳到全世界，對此Netflix已經做好防範措施。FTV Sports ・ 5 小時前 ・ 39則留言
新／台灣夫妻仍失蹤！阿蘇火山參觀區「即刻封閉」全力搜救
台灣一對夫妻20日到熊本觀光時，搭乘觀光直升機，於阿蘇火山口發生空難失聯至今，當地相關單位仍在全力搜索中。最新消息指出，阿蘇市長松嶋和子親自宣布，從現在開始封閉火山口參觀區，直到找到失蹤者後才會重新開放。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 34則留言
罹食道癌突病危送醫！龍千玉親弟憔悴首公開露臉 「最新病況」曝光
本週（24日）播出的最新一集中，歐漢聲展現「厚臉皮」功力，點名要與金曲歌后曹雅雯合唱情歌〈夢中情話〉，更拍胸脯保證：「今天絕對不模仿，我認真唱！」但轉頭又開始模仿張學友，讓曹雅雯忍不住回頭和陳亞蘭告狀「吼唷！你看他啦！」沒想到音樂一響起，歐漢聲再次破功，轉頭化身「阿杜」沙啞深情開唱，讓曹雅雯瞬間破防，笑場到直接蹲坐在地，最後更氣到直接在攝影棚「出手揍他」！蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1則留言
豐原王家5口遭詐騙⋯走絕路！獨活空軍女婿揭遺書血淚：她入獄才是贖罪
台中豐原王姓一家五口，遭團購主李惠雯詐騙1536萬元，害得王家五口被迫抵押房產後，因不堪逼債恐嚇，走上絕路。王家人在遺書中指出，「李團長」李女為兇手，並透露「恨我們太軟弱，所以用死亡面對絕望」，不過也牽掛正在空軍服役的二女兒女婿，盼他要好好活下去。去年11月全案偵結，李女被依詐欺取財、違反銀行法、恐嚇取財未遂、重利、洗錢等罪起訴。昨（22）日台中地院開庭時，空軍女婿也透過律師發聲，表明希望李女接受三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 10則留言
威力彩飆6.3億！專家點名「2星座」要發了 運勢一次看
威力彩飆6.3億！專家點名「2星座」要發了 運勢一次看EBC東森新聞 ・ 21 小時前 ・ 1則留言
把握週末好天氣！下週「變天時機曝」專家：兩波接力
生活中心／李汶臻報導近來民眾明顯感受到天氣轉冷，讓有關「霸王級寒流」的話題，在網路上掀起熱議。據中央氣象署預報，今（23日）上午受強烈大陸冷氣團影響，苗栗以北及金門有持續10度左右、連江約6度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。而氣象專家普遍預測，今日「強烈大陸冷氣團」開始減弱，氣溫逐漸回升，但提醒短暫回暖三天後，下週將有兩波濕冷空氣接力南下壓境，屆時又要變天了。民視 ・ 5 小時前 ・ 1則留言
捕獲野生男神！霍建華台北吃早餐被認出 霸氣「掏現金」幫學生粉絲買單
演藝圈男神霍建華，私下低調親民的作風再度圈粉！近日有網友在台北一家平價早餐店偶遇霍建華，沒想到男神不僅毫無架子主動搭話，甚至在離店前悄悄幫隔壁桌的學生粉絲買單。這段暖舉被PO上網後引發熱烈討論，讓網友大讚：「男神能紅這麼多年，真的不是沒有原因！」鏡週刊Mirror Media ・ 2 天前 ・ 61則留言
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 71則留言
有一種禮貌叫台人！結帳時「獨有舉動」成習慣 日店員嚇傻：第一次遇到
台灣人再度用行動證明，「最美麗的風景」果然是人。一名女子分享，自己發現只要在結帳時拿出千元鈔票，許多人都會不自覺補上一句「不好意思，我只有大張的」，彷彿付錢也需要先道歉。貼文曝光後，立刻引發網友強烈共鳴，直呼這根本是台灣人的日常。三立新聞網 setn.com ・ 4 天前 ・ 66則留言
快訊／入夜急凍！14縣市低溫特報「8地非常寒冷」
強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫寒冷，中央氣象署於16時31分發布低溫特報，提醒局部地區今下午至明日上午可能出現10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，請注意防範。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 3則留言