車銀優逃稅道歉無效！韓軍方「1動作切割」不忍了 韓網讚：正確做法

記者蔡維歆／綜合報導

車銀優公司發聲明表示將全力配合法律調查。（圖／翻攝自X）

被稱為「臉蛋天才」的韓國男星車銀優上週爆出逃稅爭議，遭當地國稅廳追徵約韓幣200億元（約新台幣4.8億元）的稅款，重挫形象。昨（26日）晚車銀優發出道歉聲明，除了澄清入伍不是為了逃避稅務調查，也強調後續一切行動都將依循官方判斷並誠心致歉。只是這份聲明未能幫他止血，除了許多品牌陸續停用車銀優的代言照，現在就連韓國官方都切割了！

車銀優遭軍方切割。（圖／翻攝自推特）

車銀優在聲明中強調，目前正在服役並非為了迴避爭議，而是去年已無法再延後入伍，導致未能在入伍前完成稅務相關程序，「這同樣源自於我的不足，我對此責無旁貸。」他也直言，若不是軍人身分限制，會希望能親自向所有因此事受到影響的人一一致歉。

廣告 廣告

而車銀優這次事件恐對其形象及商業活動造成重大衝擊，目前已遭到新韓銀行、Abib、Marithé FrançoisGirbaud等品牌切割，後續違約金風險亦備受矚目。如今由國防部經營的YouTube官方頻道「KFN Plus」，關於車銀優作為來賓的影片《那天軍隊的故事》集數已經被設為不公開。原希望藉由明星的影響力，大力宣傳軍人形象，結果卻踢到鐵板，就連和車銀優相關的其他資訊、片段也都被隱藏。許多網友表示：「事情越鬧越大了」、「這是正確做法」、「很可惜，但也沒辦法吧」。

更多三立新聞網報導

霍諾德成功徒手爬101！母親首發聲洩「真實反應」 攀岩超狂經歷曝光

霍諾德遭指「用細微看不見的鋼絲！」他曬截圖：大家不要被騙 網全怒了

賈永婕道歉了！說「別硬上101窗框小姐身體」遭罵翻：講太嗨梗會跑過頭

才爆浪漫婚紗！許志豪鬆口談翁鈺鈞認：很享受 貼心舉動曝光

