車銀優逃稅風波後首發聲！ 軍中PO長文致歉：正深刻反省

韓國人氣男團ASTRO成員車銀優（本名李東敏）日前被爆出逃稅風波，涉嫌透過家人設立公司逃稅，因此遭到韓國國稅於追繳200億元（約台幣5億元）。風波延燒至今，昨（26）日晚間他首度聲明向大眾致歉，坦言近期的爭議讓許多人感到擔憂與失望，表示未來將誠實配合後續稅務調查，接受相關機構做出的最終判斷，並盡到相應的責任。

車銀優在聲明中先向所有因事件受影響的人致歉，並表示，「正深刻反省並回頭審視自己作為大韓民國國民，對待納稅義務的態度是否足夠嚴謹。」他也坦言，過去幾天一直思考該如何開口，才能把歉意真誠傳達給受到傷害的人，因此在反省一段時間後，才選擇出面說明。

針對外界關注的服兵役時間點，他也在文中解釋，「入伍絕非為了逃避此次爭議而刻意做出的選擇。去年因入伍已到無法再推遲的情況，才在未能完成稅務調查程序的情況下入伍。」不過，他也承認，這樣的安排因自身不足引發誤會，對此深感責任重大。

最後，車銀優強調，未來會持續誠實配合調查，「此外，我會謙虛地接受相關機構做出的最終判斷，並盡到相應的責任。」他也承諾，「今後我會更嚴格地自省，並帶著報答這段時間所受之愛的心情，以更重大的責任感生活下去。」

