車銀優道歉了！承認200億稅務問題「否認因爭議入伍」 長文致歉：將誠實配合後續調查
南韓男星車銀優（차은우）近期捲入高達 200 億韓元（約新台幣 4.4 億元）的稅務爭議，重創其優質形象。今（26日），目前正在軍中服役的他，打破沉默於社群平台發布長文。他坦言，作為大韓民國國民，在納稅義務上的態度不夠嚴謹，對此深感沉痛並自省。他強調自己並非刻意躲避調查而入伍，並承諾將誠實配合後續法律程序，接受最終裁決。
追稅金額創演藝圈新高，遭質疑利用「母親公司」避稅
根據南韓稅務界報導，首爾地方國稅廳調查 4 局於去年對車銀優展開高強度調查。結果顯示，車銀優涉嫌透過其母親崔某設立的「A 法人」進行不當稅務規劃。國稅廳指出，該公司登記地址位於江華島，竟與其父母經營的「鰻魚餐廳」為同一地址，且被發現現場並無實際辦公設備與職員，因而被判定為空殼公司（Paper Company）。調查顯示，車銀優將個人演藝收入分流至該公司，將原本最高適用 45% 的個人所得稅，規避為僅約 20% 的法人稅率。
法律攻防升級，恐面臨特定犯罪加重處罰
目前雙方的法律攻防核心在於該法人是否具備提供「實質勞務」的事實。車銀優所屬經紀公司 Fantagio 強調，該公司是依法登記的合法大眾文化藝術企劃業者，並非外界所指的空殼公司。為此，車銀優方已正式申請「課稅前適法性審查」，積極針對法律解釋的部分進行抗辯。然而，若最終調查結果判定其具備「故意隱匿」的避稅意圖，根據韓國《特定犯罪加重處罰法》，逃稅額超過 10 億韓元者，除了需補繳天價稅款與罰金外，最重恐面臨 5 年以上甚至無期徒刑的刑事責任。
形象崩壞廣告界急切割，網友質疑人設崩塌
隨著細節曝光，原本形象完美的車銀優面臨嚴重打擊。除了新韓銀行、護膚品牌 Abib 火速下架廣告或將相關內容轉為非公開外，更有網友爆料指出，車銀優過去曾在節目中宣傳那是他「常去的餐廳」，事後卻被揭發該處其實是母親經營的鰻魚店，且竟還是逃稅爭議公司的登記地，引發大眾對於其過往發言真實性的質疑。
車銀優在道歉信中感性表示，這 11 年來全靠大家的愛才有今天，對於為大眾帶來沉重的負擔與疲勞感感到萬分抱歉。他透露去年入伍計畫是因為時程已無法推遲，才在調查未結案前入伍，並非刻意規避。他承諾未來會以更重大的責任感生活，並虛心接受後續相關機關的最終判斷。
車銀優道歉文翻譯：
大家好，我是車銀優。
最近因為與我相關的種種事件，讓許多人感到擔心與失望，我誠心地低頭向各位致歉。
以此事為契機，我深刻地反省並審視自己，作為大韓民國的國民，對於履行納稅義務的態度是否足夠嚴謹。
過去這幾天，我不斷思考並反省，該如何開口才能向因我而受傷的人們傳達哪怕只有一點點的歉意。
雖然擔心長篇大論的文字聽起來會像辯解，或是反而造成大家的疲勞感，但我認為針對這起事件，由我親自向大家說明並道歉才是應有的禮儀。
現在的我是在部隊結束日程後寫下這段文字。雖然目前我正在服兵役，但這絕非為了規避此次爭議而做出的意圖性選擇。去年因為到了無法再延後入伍的情況，導致我在未能完成稅務調查程序的情況下入伍。
然而，這也是源於我的不足所產生的誤會，我深感責任重大。如果我現在不是軍人身分，我真心地想一一去拜訪所有因這件事而受到損失的人，親自向各位低頭道歉，我是帶著這樣的心情寫下這封信。
在過去的11年漫長時光中，缺點比優點更多的我，是因為有大家慷慨給予的愛與支持，才能站在「車銀優」這個愧不敢當的位置。正因如此，對於這段時間信任並支持不足的我的人們，以及一起工作的許多夥伴，我非但未能報答各位，反而帶來了巨大的傷害與疲勞感，我感到言語難以表達的歉疚。
往後我會誠實配合進行相關的稅務程序。此外，我也會謙虛地接受相關機構做出的最終判斷，並盡到相應的責任。
未來我會更嚴格地自我審視，帶著報答這段時間所收到的愛的心情，以更有分量的責任感生活下去。
再次誠心地為造成各位的困擾而道歉。
2026年1月26日 車銀優 敬上
更多鏡報報導
車銀優捲200億逃稅風暴！聘NewJeans律師團對抗國稅局 劉在錫繳41億稅金「成對比」
情侶香奈兒戒指？金宣虎「發文前會問高允貞」大量同款小物爆緋聞 坦言醜聞風波「沒想澄清」
玟星北流唱3小時！安可走進觀眾席寵粉 2026年有望在台見MAMAMOO 4人合體
霍諾德讓世界看見台灣！張景森籲「市長」出來謝罪：台北醜態也被看光
其他人也在看
車銀優爽賺1000億「全家幫逃稅！」韓媒揭內幕：5年公司還是廢墟
被譽為『臉蛋天才』的韓星車銀優，近日遭控與經紀公司涉嫌逃漏稅，被國稅局追討超過 200 億韓元（約 4.3 億台幣）稅金。韓國媒體《Dispatch》深度報導發現，車銀優家族早在 7 年前創立多間公司，疑似藉此規避高額的個人所得稅。中時新聞網 ・ 2 天前 ・ 1則留言
微笑山線完登1500人 新北幣5千點抽好禮
（記者陳志仁／新北報導）新北市政府觀光旅遊局推出的「微笑山線大縱走尋寶集章任務」自114年7月開跑以來，廣受山 […]引新聞 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
霍諾德攀101「讓世界看見台灣」 這家外媒潑冷水：未必是該冒的險
美國極限攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）25日在無繩索或護具的情況下，以1.5小時完成徒手攀爬台北101的挑戰...聯合新聞網 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
黃西田領群星 劍湖山歌廳秀原味再現
記者戴淑芳／台北報導 不老歌王黃西田領軍搞笑，15組藝人開春齊聚劍湖山…中華日報 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
謝淑薇直落2輕取對手 澳網女雙晉8強
本報綜合報導 台灣女網「百搭天后」謝淑薇，昨天在澳網女雙16強，再度攜手拉脫維亞搭檔…中華日報 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
出國行李箱貼紙別留戀！ 交通部：舊標籤恐讓行李「迷路」
寒假旅遊旺季來臨，許多家庭計劃出國度假，然而行李託運的細節卻成為了影響旅途順利與否的關鍵之一。交通部於今（25）日透過官方臉書發文提醒旅客，在辦理報到前，務必檢查行李箱外觀，將殘留的舊託運貼紙和條碼標籤完整撕除，以免影響行李的準確運送。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
影／《黑白大廚》錄到凌晨侯德竹笑曝「想回家」 劉在錫嚐佛跳牆一口接一口超滿足
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨韓綜《黑白大廚：料理階級大戰2》的76歲「白湯匙」主廚侯德竹因節目人氣暴漲，近日他也登上韓綜《劉QUIZONTHEBLOCK》分享節目趣...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
車銀優陷200億逃稅風波 服役中發長文道歉：這一切都是我的錯
車銀優在聲明中表示，此事讓他深刻檢視自己是否以身為大韓民國國民應有的態度，嚴謹面對納稅義務。他直言：「這樣的誤解與風波，終究源自於我的不足，我深感責任重大。」針對部分外界質疑他是否藉入伍迴避爭議，車銀優也嚴正澄清，指出目前服役並非逃避責任，而是因原訂入伍...CTWANT ・ 14 小時前 ・ 發表留言
館長霸凌害輕生／直播洩前科個資引網暴 館長霸凌賓士哥害輕生內幕
網紅「館長」陳之漢爭議不斷，近期又因到中國發展等議題被網友批評，他則反擊遭到霸凌。本刊調查，館長自己才是霸凌慣犯，甚至害1名無辜的裝潢包商輕生。死者3年多前承包成吉思汗健身俱樂部三重館裝潢案，卻無端捲入股權糾紛。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 12則留言
館長爭議再添一樁！直播洩前科個資 遭控霸凌賓士哥害走上絕路
社會中心／綜合報導網紅「館長」陳之漢爭議不少，如今又被週刊踢爆，館長是霸凌慣犯，前年，他位在林口的健身房被一名男子砸店，還開車衝撞，當時，這一名嫌犯"賓士哥"就說，是因為不滿館長在直播中曝光他的個資、前科，才會去洩憤，但後來賓士哥承受不住館粉攻擊，最終走上絕路。前年大白天，一輛賓士開到館長陳之漢位在林口的健身房門口，白衣男手拿球棍下車，朝玻璃大門猛砸，K到球棍斷了，自己還跌倒，接著又倒車衝撞2次，這名賓士哥陳姓男子被抓之後這麼說。替自己喊冤，原來他不爽館長先前在直播中洩漏個資。館長遭控霸凌賓士哥害走上絕路（圖／民視新聞）就是這番話，曝光了賓士哥的前科，讓他被館粉出征，最後受不了，走上絕路。賓士哥朋友直指，他就是被館長霸凌逼死的。賓士哥本來是承包館長健身俱樂部的裝潢案，卻捲入股權糾紛，最後姓名、照片、臉書等個資通通被館長曝光，害他丟了工作。館長遭控霸凌賓士哥害走上絕路（圖／民視新聞）朋友透露，賓士哥想不開好幾次，先前被救回來，但這一次真的走了，親友非常痛心，對此，截至26號下午五點前，館長還沒有回應，但爭議也再添一筆。原文出處：館長爭議再添一樁！直播洩前科個資 遭控霸凌賓士哥害走上絕路 更多民視新聞報導疑與司機起衝突 替代役男被丟包快速道路遭4車輾斃保母劉姓姐妹虐死「剴剴」案 二審27日宣判罷王美惠連署涉造假 國民黨嘉義市黨部11人被起訴民視影音 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
《超級瑪利歐銀河電影版》預告曝光 耀西初登場展開新冒險
電玩遊戲《超級瑪利歐兄弟》改編的動畫電影《超級瑪利歐銀河電影版》，故事延續2023年締造全球13億美元（約408億台幣）驚人票房的《超級瑪利歐兄弟電影版》，由照明娛樂的克里斯梅勒丹德利以及任天堂的宮本茂共同擔任製片，亞倫霍瓦斯和麥可傑勒尼克再度回歸執導，昨（25日）釋出最新預告，主打「全新銀河，全新朋友！耀西加入展開冒險」，再度掀起熱烈討論。中時新聞網 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
徒手爬101前吃什麼？霍諾德來台飲食大公開 最愛鼎泰豐這一味
美國極限攀岩好手艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold）今天（25日）成功徒手攀登台北101，歷時約91分鐘登頂，站上508公尺高的塔尖完成壯舉。整個攀登過程由Netflix同步進行全球直播，吸上報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
車銀優捲逃稅4.3億風波首發聲 道歉「承擔相應的責任」
韓國「臉蛋天才」車銀優涉嫌利用母親的公司逃稅，遭國稅局追繳200億韓元（約4.3億元台幣），正在服兵役的他今晚（1╱26）在IG曬出全黑圖道歉，他表示：「近期因與我相關的多起事件，讓許多人感到憂心與失望，對此我由衷地低頭致歉。」太報 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
車銀優難逃了！遭追討天價200億稅金 最高恐面臨無期徒刑
南韓明星車銀優近日傳出的逃漏稅風波愈演愈烈，遭首爾國稅局追繳 200 億韓元（約4.3億新台幣），堪稱韓娛史上最大宗。有媒體指出，依韓國法律規定，逃漏稅額超過 10 億韓元即適用《特定犯罪加重處罰法》，恐面臨五年以上有期徒刑甚至無期徒刑，外界認為車銀優處境相當艱難。中時新聞網 ・ 2 天前 ・ 6則留言
快訊／車銀優爆逃漏稅200億 曬全黑圖道歉了
快訊／車銀優爆逃漏稅200億 曬全黑圖道歉了EBC東森娛樂 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
館長霸凌害輕生1／更生人洗心革面卻遭誣陷 館長煽動粉絲出征引網暴
網紅「館長」陳之漢話題不斷，近日他協助代購中國商品遭鉅額退貨，成為社群討論焦點，館長直播開嗆駁斥沒被鉅額退貨，還強調帶貨直播很受中國粉絲相挺，並自信說就算賣棺材，粉絲也會買。以直白嗆辣吸引眾多鐵粉追蹤的館長，也常失言惹禍，他就曾在直播時洩露他人個資，害人遭網路霸凌輕生。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 5則留言
快訊／被爆逃漏稅200億！車銀優「服兵役中首度發聲」 超長道歉文曝光
被封為「臉蛋天才」的南韓男星車銀優，近日捲入涉嫌逃漏稅爭議，傳出金額高達200億韓元（約新台幣4.3億元），消息一出引發外界高度關注。對此，正在服兵役的他今（26日）親自發表道歉聲明，坦言對事件深刻反省，也向外界致上最誠摯的歉意。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 1則留言
工讀妹抽到尾牙最大獎！老闆見她喊1句怒了 全場吵翻：不會做人
不少公司會在農曆年前舉辦尾牙活動，不少人最期待的就是抽獎環節，但常常是幾家歡樂幾家愁。日前還有上班族透露，工讀生抽到最大獎，結果卻在群組詢問「有沒有人想要換？」老闆看到後生氣表示，之後要更換尾牙獎品。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 580則留言
霍諾德徒手攀台北101創舉 德媒提倫理質疑評絲毫不顧後果
德國官媒《Tagesschau》近日報導，極限攀岩家亞歷克斯．霍諾德（Alex Honnold）在未使用任何繩索或安全防護設備的情況下，成功徒手攀登高達508公尺的台北101，引發安全與倫理層面高上報 ・ 12 小時前 ・ 146則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 334則留言