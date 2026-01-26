車銀優道歉了！承認200億稅務問題「否認因爭議入伍」 長文致歉：將誠實配合後續調查

車銀優發長文道歉。翻攝Instagram @eunwo.o_c

南韓男星車銀優（차은우）近期捲入高達 200 億韓元（約新台幣 4.4 億元）的稅務爭議，重創其優質形象。今（26日），目前正在軍中服役的他，打破沉默於社群平台發布長文。他坦言，作為大韓民國國民，在納稅義務上的態度不夠嚴謹，對此深感沉痛並自省。他強調自己並非刻意躲避調查而入伍，並承諾將誠實配合後續法律程序，接受最終裁決。

追稅金額創演藝圈新高，遭質疑利用「母親公司」避稅

根據南韓稅務界報導，首爾地方國稅廳調查 4 局於去年對車銀優展開高強度調查。結果顯示，車銀優涉嫌透過其母親崔某設立的「A 法人」進行不當稅務規劃。國稅廳指出，該公司登記地址位於江華島，竟與其父母經營的「鰻魚餐廳」為同一地址，且被發現現場並無實際辦公設備與職員，因而被判定為空殼公司（Paper Company）。調查顯示，車銀優將個人演藝收入分流至該公司，將原本最高適用 45% 的個人所得稅，規避為僅約 20% 的法人稅率。

車銀優正在當兵。翻攝Instagram @eunwo.o_c

法律攻防升級，恐面臨特定犯罪加重處罰

目前雙方的法律攻防核心在於該法人是否具備提供「實質勞務」的事實。車銀優所屬經紀公司 Fantagio 強調，該公司是依法登記的合法大眾文化藝術企劃業者，並非外界所指的空殼公司。為此，車銀優方已正式申請「課稅前適法性審查」，積極針對法律解釋的部分進行抗辯。然而，若最終調查結果判定其具備「故意隱匿」的避稅意圖，根據韓國《特定犯罪加重處罰法》，逃稅額超過 10 億韓元者，除了需補繳天價稅款與罰金外，最重恐面臨 5 年以上甚至無期徒刑的刑事責任。

形象崩壞廣告界急切割，網友質疑人設崩塌

隨著細節曝光，原本形象完美的車銀優面臨嚴重打擊。除了新韓銀行、護膚品牌 Abib 火速下架廣告或將相關內容轉為非公開外，更有網友爆料指出，車銀優過去曾在節目中宣傳那是他「常去的餐廳」，事後卻被揭發該處其實是母親經營的鰻魚店，且竟還是逃稅爭議公司的登記地，引發大眾對於其過往發言真實性的質疑。

車銀優在道歉信中感性表示，這 11 年來全靠大家的愛才有今天，對於為大眾帶來沉重的負擔與疲勞感感到萬分抱歉。他透露去年入伍計畫是因為時程已無法推遲，才在調查未結案前入伍，並非刻意規避。他承諾未來會以更重大的責任感生活，並虛心接受後續相關機關的最終判斷。

車銀優道歉文翻譯：

大家好，我是車銀優。

最近因為與我相關的種種事件，讓許多人感到擔心與失望，我誠心地低頭向各位致歉。

以此事為契機，我深刻地反省並審視自己，作為大韓民國的國民，對於履行納稅義務的態度是否足夠嚴謹。

過去這幾天，我不斷思考並反省，該如何開口才能向因我而受傷的人們傳達哪怕只有一點點的歉意。

雖然擔心長篇大論的文字聽起來會像辯解，或是反而造成大家的疲勞感，但我認為針對這起事件，由我親自向大家說明並道歉才是應有的禮儀。

現在的我是在部隊結束日程後寫下這段文字。雖然目前我正在服兵役，但這絕非為了規避此次爭議而做出的意圖性選擇。去年因為到了無法再延後入伍的情況，導致我在未能完成稅務調查程序的情況下入伍。

然而，這也是源於我的不足所產生的誤會，我深感責任重大。如果我現在不是軍人身分，我真心地想一一去拜訪所有因這件事而受到損失的人，親自向各位低頭道歉，我是帶著這樣的心情寫下這封信。

在過去的11年漫長時光中，缺點比優點更多的我，是因為有大家慷慨給予的愛與支持，才能站在「車銀優」這個愧不敢當的位置。正因如此，對於這段時間信任並支持不足的我的人們，以及一起工作的許多夥伴，我非但未能報答各位，反而帶來了巨大的傷害與疲勞感，我感到言語難以表達的歉疚。

往後我會誠實配合進行相關的稅務程序。此外，我也會謙虛地接受相關機構做出的最終判斷，並盡到相應的責任。

未來我會更嚴格地自我審視，帶著報答這段時間所收到的愛的心情，以更有分量的責任感生活下去。

再次誠心地為造成各位的困擾而道歉。

2026年1月26日 車銀優 敬上

車銀優發文全文。翻攝Instagram @eunwo.o_c



