車銀優道歉仍難止血！涉逃稅2百億韓元 多家代言品牌火速切割下架廣告

車銀優遭控涉逃稅200億韓元，多家代言品牌陸續切割下架廣告。美聯社資料照



南韓男神車銀優近日遭控涉嫌利用母親的公司逃稅，被國稅局追繳200億韓元（約4.3億元台幣），正在服兵役的他昨（26日）在IG曬出全黑圖道歉，強調將深刻反省並積極配合後續所有稅務程序。不過，車銀優道歉後似乎仍無法止血，據韓媒報導，已有多家廣告商「火速切割」，不少品牌也陸續將相關代言內容轉為非公開。

車銀優逃稅風波延燒多日，正在服役中的他，昨天晚間首度打破沉默道歉，強調將深刻反省自己在面對納稅義務時，是否已具備足夠嚴謹的態度，並進行深刻的自我檢討。他並承諾，將誠實且積極配合後續所有稅務相關程序，並依照相關機關所做出的最終判斷，虛心接受結果，並承擔相應的責任。

不過，車銀優的道歉聲明似乎仍難止血，據韓媒報導，這起逃稅風波已迅速影響車銀優的代言市場，包括韓國護膚品牌Abib、新韓銀行已將車銀優相關廣告影片與貼文設為「非公開」，法國潮流品牌Marithé François Girbaud原稱不會有任何特別措施，在車銀優道歉後也火速跟進下架合作內容。

韓媒指出，除了上述品牌外，車銀優目前尚有金融、時尚、美妝、零售流通等多項代言，後續動向也備受關注。據了解，車銀優目前已委任大型律師事務所應對國稅廳追徵通知與法律攻防，雖然相關責任仍待釐清，但已對車銀優的形象造成重創。

