車銀優道歉無效！韓國防部也切割 YouTube影片全下架

南韓「臉蛋天才」車銀優日前遭爆料逃漏稅，被國稅金追討超過200億韓元稅金（約4.8億台幣），恐是韓國演藝圈史上最大宗。雖然人在軍中的車銀優已經道歉，但仍不住輿論風波，不僅手上品牌陸續切割，就連南韓軍方都緊急下架相關影片。

綜合韓國媒體報導，涉嫌逃漏稅而被追繳200億韓元的車銀優，雖然已經在26日社群發出道歉文，強調未來會誠實地配合調查，並虛心接受各界評論，承擔相應的責任等，仍被外界質疑是否為本人親筆所寫，道歉誠意未獲大眾買單。

由於車銀優欠下的稅金金額，已經是韓國歷代藝人之最，市場上已經出現有如骨牌般的切割潮，所有和他有關的廣告廠商紛紛撤下照片和資訊，範圍涵蓋金融、美妝、時尚、教育等所有領域，引以為傲的代言照全部都被撤換。

27日，韓國軍方也加入這起切割行列，由國防部經營的YouTube官方頻道「KFN Plus」，關於車銀優作為來賓的影片《那天軍隊的故事》集數已經被設為不公開。原希望藉由明星的影響力，大力宣傳軍人形象，結果卻踢到鐵板，就連和車銀優相關的其他資訊、片段也都被隱藏。

不過，國防部的舉動也迅速獲得韓國網友的支持，「連國防部這種反應最慢的公家機關都動手了，看來內部已經判斷這件事沒救了」、「在軍隊裡拍宣傳片說要報效國家，結果私下逃稅 200 億，這對其他誠實納稅的士兵來說根本是侮辱」、「國防部切割得好。如果讓一個涉嫌大規模脫稅的人當宣傳兵，誰還會想為國家效力？」

事實上，對於韓國社會大眾來說，稅務義務以及兵役義務，是不可違規觸犯的兩大底線，結果車銀優在軍中竟爆出逃稅風波，金額還是歷代藝人之最，直接摧毀大眾的信任與好感。外界認為，比起廣告代言，國防部的切割，已經是對車銀優的演藝生涯宣判死刑，未來難以扭轉形象。至於逃稅案還在調查中，有待官方釐清。

