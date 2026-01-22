車銀優遭爆逃稅200億韓元 經紀公司：已提覆核申請

車銀優遭爆逃稅200億韓元。（圖／翻攝自Instagram@eunwo.o_c）

南韓男團ASTRO成員兼演員的車銀優，被譽為「臉蛋天才」，收穫大票粉絲。然而，今（22）日他被爆料，他因涉嫌逃漏稅，將被追繳超過200億韓元（近新台幣5億元）的所得稅及其他稅項。對此，車銀優方面回應表示，由於其所屬經紀公司Fantagio經常更換公司管理層，因此母親出於對兒子演藝事業的擔憂，才成立公司直接經營管理業務，並非空殼公司。

韓媒《EDAILY》報導指出，首爾地方國稅廳於2025年春季對車銀優展開調查，並於近日寄出通知，指其因涉嫌逃稅等罪名，將被追繳超過200億韓元的稅金。國稅廳認為車銀優和Fantagio之間，實際上安插一家由其母親開設的A公司，而車銀優的演藝收入由Fantagio、A公司和車銀優本人共同分配。

國稅廳調查後判定，A公司實際上未提供實質性勞務，屬於所謂的「空殼公司」，指車銀優和母親為了規避高達45%的所得稅，設立缺乏實體營運內容的A公司，讓原本適用最高約45%的所得稅率，改為適用約20%左右的法人稅率。

據悉，A公司的登記地址位於仁川江華島一帶，不符合一般演藝相關業務的營運樣態。報導稱此金額為演藝圈史上罕見的追稅規模。國稅廳先前也分別傳喚車銀優與其母親進行調查，最終認定A公司所獲取的利益實際回流至車銀優本人，因此判斷其逃漏所得稅金額超過200億韓元。

對此，車銀優方面駁斥，表示已提交稅務覆核申請，並正在等待結果；同時強調A公司並非空殼公司，而是因Fantagio管理層多次更換，隨後母親才依法登記具備資格的大眾文化藝術企劃業者，親自經營管理業務。

Fantagio也發聲表示，此次事件的主要爭論核心，是車銀優母親設立的公司是否屬於實際徵稅對象，目前尚未有最終決定和通知，對於法律解釋及適用相關的爭論焦點，將按照合法程序積極進行說明。

Fantagio強調，車銀優和稅務代理人將誠實配合調查，以便盡快完成相關程序，車銀優承諾將繼續忠實履行其作為公民的稅務申報和法律義務。

