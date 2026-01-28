車銀優陷逃稅爭議延燒！多家品牌火速切割 國防部下架YouTube影片

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

南韓歌手兼演員車銀優日前捲入逃稅風波，涉案金額高達200億韓圓（約新台幣4.37億元），形象遭重創。許多合作品牌與官方單位紛紛與他劃清界線，並下架相關代言與演出內容，事件影響持續擴大。

許多合作品牌與官方單位紛紛與車銀優劃清界線，並下架相關代言與演出內容。（圖／翻攝@eunwo.o_c IG）

根據韓媒「OSEN」昨（27）日報導，SSG.com本因車銀優氣質成熟穩重，氣質與品牌形象相符，將他選作美妝類模特。車銀優爆出逃稅爭議後，SSG.com已將其YouTube頻道上由車銀優出演的廣告影片設為私人影片，目前該影片僅顯示「影片無法播放」和「此影片為私密影片」等字樣。

另外，車銀優自去年底起在南韓國防部YouTube頻道「KFN Plus」節目《那一天的軍隊故事》擔任旁白，共出演4集，該頻道目前已將車銀優相關影片轉為非公開。

先前包括護膚品牌Abib率先將與車銀優相關的廣告影片與貼文設為私密，新韓銀行、時尚品牌Mariethé François-Gerber、教育品牌大成MyMAC等品牌也紛紛效法。

車銀優深陷高達韓幣200億元的逃稅疑雲，涉嫌透過家人設立公司逃稅，遭韓國國稅局追繳200億韓圓。車銀優本人於26日透過Instagram發表道歉聲明，坦言近期的爭議讓許多人感到失望，並表示未來將誠實配合後續稅務調查。其所屬公司Fantagio則於昨日發布聲明稱，公司將以此事件為契機，全面檢視並強化旗下藝人的管理制度，避免再次發生類似爭議。

