車銀優陷200億逃稅疑雲！ 韓軍方「1動作急切割」

南韓人氣男團ASTRO成員兼演員車銀優，近日捲入高達200億韓元的逃稅疑雲，風波持續擴大。繼多家品牌撤下相關廣告後，連南韓國防部轄下的國防宣傳院（KFN）也已將車銀優出演的軍方宣傳影片全面下架，引發外界高度關注。

國防宣傳院28日證實，官方YouTube頻道「KFN Plus」中，由車銀優擔任說書人的《那一天的軍隊故事》系列影片，已全數轉為不公開狀態，目前畫面顯示「無法播放影片」。該系列邀請正在服役的藝人介紹韓國重要軍事與歷史事件，過去曾由演員宋江、NCT成員泰容等人出演，擁有高人氣。

車銀優自2025年7月以陸軍現役身分入伍，並於同年底起出演該節目共4集，他在該系列中佩戴著一等兵軍銜肩章出鏡，內容涵蓋韓戰相關歷史事件，包括戰爭孤兒疏散至濟州島的故事等。然而，隨著逃稅疑雲浮上檯面，相關影片已悄然消失。

此外，廣告界也迅速切割，包括新韓銀行、保養品牌Abib及服飾品牌Marithe Francois Girbaud等，皆已在YouTube與社群平台上撤下車銀優出演的廣告影片與形象照。

根據韓媒22日報導，車銀優日前接受首爾地方國稅廳高強度稅務調查後，被通知追繳超過200億韓元的所得稅。國稅廳認定其母親設立的公司為空殼公司，疑似藉由將個人收入轉入該法人，規避最高45%的個人所得稅率，改適用約20%的法人稅率。

對此，其所屬經紀公司Fantagio強調，目前案件尚未有最終確定結果，核心爭點在於該公司是否屬於實質課稅對象；車銀優方面表示，由於Fantagio經常更換公司管理層，因此母親出於對兒子演藝事業的擔憂，才成立公司直接經營管理業務，並非空殼公司。

車銀優本人26日也透過社群平台Instagram發表聲明，坦言對自身納稅責任進行深刻反省，並表示將依相關機關的最終判斷，虛心接受結果並承擔應有責任。針對外界質疑其「為躲避爭議而提前入伍」，車銀優則澄清，入伍並非為了規避此次風波，而是因已無法再延後服役，因此才在稅務調查尚未完全結束的情況下依法入伍。

經過一波又一波的道歉似乎仍未能止血，各大品牌的連環切割行動，已讓被譽為「臉蛋天才」車銀優的演藝形象與商業價值面臨重大危機。

