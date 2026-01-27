車銀優陷200億逃稅風波 服役中發長文道歉：這一切都是我的錯
南韓藝人車銀優近期因捲入高達200億韓元的稅務爭議，引發外界高度關注。今（26）日，他在服兵役期間透過親筆撰寫長文公開道歉，表示這封信是在部隊結束一天訓練後，靜下心來反覆思考並完成。他坦言，這段時間不斷自省，也努力思索如何開口，才能真誠向因事件受傷或失望的人傳達歉意。
車銀優在聲明中表示，此事讓他深刻檢視自己是否以身為大韓民國國民應有的態度，嚴謹面對納稅義務。他直言：「這樣的誤解與風波，終究源自於我的不足，我深感責任重大。」
針對部分外界質疑他是否藉入伍迴避爭議，車銀優也嚴正澄清，指出目前服役並非逃避責任，而是因原訂入伍時程已無法延後，導致未能在入伍前完成稅務程序。他強調，若非軍人身分限制，他希望能親自向每一位受到影響的人當面道歉。
回顧出道11年來的演藝生涯，車銀優感性表示，自己其實「不足的地方比擁有的更多」，卻因為粉絲的長期支持，才能站在如今的位置。他難掩歉意地說，此次事件對外界造成的困擾與失望，令他深感痛心與抱歉。
他也承諾，未來將誠實配合後續所有稅務相關程序，並尊重主管機關的最終結果與判定，勇於承擔所有責任，同時也會以更嚴格的標準要求自己，帶著回報支持的心情繼續面對未來。
聲明曝光後，許多粉絲湧入留言區送上鼓勵與安慰。海外粉絲留言：「你不需要一直低頭道歉，請抬起頭看看，我們一直都在。」也有粉絲寫下：「謝謝你願意面對，AROHA永遠支持你，絕不離開。」
不少人更貼心叮囑他在軍中注意健康，「要吃飽、穿暖，不要感冒」，並表達滿滿支持與期待，「我們會等你，不管發生什麼事，都站在你這一邊。」留言區充滿溫暖字句，也反映粉絲對他的不離不棄。
