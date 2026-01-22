車銀優驚爆逃漏稅200億！金額「南韓演藝圈史上罕見」 母疑開空殼公司

記者陳宣如／綜合報導

韓國人氣男團ASTRO成員「臉蛋天才」車銀優，近日被爆出涉及一宗規模驚人的稅務爭議。南韓國稅廳指出，他疑似透過母親名下公司介入演藝收入分配，將原屬個人所得的款項轉為公司收入，以適用較低的法人稅率申報，涉嫌逃漏稅。國稅廳已對其追繳超過200億韓元（約新台幣5億元）稅款，此金額在韓國演藝圈屬史上罕見的高額案件，消息曝光後引發外界高度關注。

車銀優被爆出涉嫌逃漏稅。

據韓國媒體報導，首爾地方國稅廳調查四局在去年春季展開對車銀優的稅務調查，並指出其稅務結構，與這幾年許多起藝人的「一人企劃公司」案件相當類似。調查指出，車銀優所屬經紀公司Fantagio與由其母親崔女所設立的A公司之間，簽訂了一份「演藝活動支援相關勞務契約」，讓車銀優的演藝收入，得以由Fantagio、A公司與車銀優本人三方進行分配。

國稅廳認定，A公司並非具備實質營運的公司，而是缺乏實體經營內容的「紙上公司」，該公司登記地址位於江華島一帶，與一般演藝活動相關業務的運作模式不相符；且A公司名下雖然有多輛進口車與多項費用申報，但經過調查，卻未發現該公司提供任何「與Fantagio存在實質區隔」的專業服務證據。

國稅廳進一步指出，A公司所獲得的利益最終回流至車銀優本人，推估其逃漏所得稅金額超過200億韓元（約新台幣5億元）。國稅廳說明，若以此判定成立，車銀優原本應適用的個人所得稅率約45%，但透過分散收入至法人，公司部分可適用約20%左右的法人稅率，等同「省下25%的稅金」，形成稅負差距，因此涉嫌逃漏稅。

車銀優公司發聲明表示將全力配合法律調查。

此外，國稅廳也在調查過程中對Fantagio進行追繳。去年8月，Fantagio被認定協助處理A公司開立的「虛假稅務發票」，因此被追繳約82億韓元（約台幣2億元）稅款。Fantagio曾提出課稅前適法性審查，但結果未獲變更。

車銀優與其母親也曾分別接受國稅廳調查，並在調查後收到通知書。國稅廳考量車銀優兵役因素，因此等他服完兵役才正式寄發調查結果。車銀優方面收到通知後，不服判定結果，因此已依法提出「課稅前適法性審查」，要求重新確認追稅的正當性，並說明當初Fantagio管理階層換來換去，為了確保車銀優演藝活動的穩定性，所以車銀優媽媽才成立合法的A公司，讓家人參與管理，絕非「虛設法人」。

若課稅前適法性審查結果維持原判，車銀優將需依通知繳納相關稅款；若審查結果有利於車銀優，則可免於繳納。即便審查未通過，車銀優仍有三招可自救，包括依程序向國稅廳申請審查、向租稅審判院提出行政救濟，或者向監察機關提出申訴。據報導，車銀優方面也在評估是否選擇第二招，直接向租稅審判院提出行政救濟。

值得注意的是，韓媒報導指出，該案並非一開始就以車銀優為調查核心。首爾國稅廳調查四局原先針對Fantagio實際控制人、未來I&G會長南宮健涉嫌透過併購與股價操作逃稅展開調查，並將其名下多家關聯企業納入範圍。調查過程中，發現與Fantagio有資金往來的A公司此被列入調查範圍，後續逐步延伸至車銀優本人。

國稅廳考量車銀優兵役因素，待其完成服役後才正式寄發調查結果。

面對逃漏稅風波，車銀優所屬經紀公司Fantagio於今日發表正式聲明回應，表示本案的主要爭點在於「由車銀優母親設立的法人，是否屬於實質課稅對象」，並強調目前案件尚未屬於最終確定並完成通知的狀態，仍處於法律程序中。

Fantagio指出，涉及法律解釋與適用的部分，將依照合法程序積極說明與提出相關佐證，同時也會誠實配合後續調查，盼相關程序能儘速完成。Fantagio並在聲明中最後補充，未來車銀優也將「作為國民的一員，持續誠實履行稅務申報與各項法律義務」，並承諾會遵守相關法規。

