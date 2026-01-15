車銀優、安孝燮同台飆戲！雙雙愛上經紀人 意外上演三角戀情

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

緯來戲劇43頻道將於16日晚間9點起推出話題韓劇《王牌經紀人》。由車銀優、安孝燮、徐恩秀主演，劇中車銀優不僅是偶像男團成員，還「劇中劇」跨足戲劇演出，首度挑戰性格狠辣的渣男角色。沒想到，他的天使臉孔實在太有親和力，不只讓他自己無法耍狠、頻頻 NG，就連拍攝與團員吵架、拉扯衣領的戲碼時，對手演員一看到他也氣不起來，現場屢屢笑場，連導演都挺身出來出聲糾正，工作人員仍忍不住替他緩頰，成為拍攝現場最療癒的花絮。

廣告 廣告

劇中車銀優（左）與安孝燮（右）都愛上經紀人徐恩秀（中）。（圖／緯來戲劇台提供）

劇中車銀優、安孝燮等人組成的男團 S.O.U.L，因捲入抄襲風波而面臨解散危機。而徐恩秀飾演的經紀人意外擁有「預知未來」的特殊能力，看見他們未來爆紅的景象，與此同時因為車銀優與安孝燮雙雙愛上這位為團體奔波的經紀人，二人不僅同台軋帥還是情敵。

車銀優在劇中飾演瀕臨解散的偶像團體成員。（圖／緯來戲劇台提供）

談到這部作品，車銀優也回憶起自己剛入行的練習生時期。他表示，當年被星探發掘後進入藝術高中，雖然一般父母可能會反對，但他的父母卻鼓勵他「試試看」，沒想到一路堅持至今。劇中角色個性勇往直前，現實中的他卻自認比較膽小，也因此對角色更有共鳴。

至於安孝燮在劇中飾演來自蒙古的天才型創作歌手，不僅會多國語言，更成為團體的關鍵救星。他分享，由於劇中不少演員本身就是歌手，拍攝時壓力不小，幸好，車銀優與其他團員在現場不斷給予幫助，才讓整體拍攝順利完成。





更多FTNN新聞網報導

車銀優弟弟正臉照曝光！登實驗演討會 為哥哥打造的AI

男神齊聚！宋仲基、邊佑錫、安孝燮將登台第40屆金唱片頒獎典禮

李亞鵬負債130億！「再爆財務糾紛」 名下醫院長期欠租遭強制遷離卡關

