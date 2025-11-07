車銀優「手機號碼」外流？粉絲暴動狂打掀混亂擾民 公司急發聲明致歉

記者陳宣如／綜合報導

南韓「臉蛋天才」車銀優自今年7月入伍後，粉絲陷入漫長的等待，沒想到近期網路卻流傳起「車銀優手機號碼外流」的消息，讓人一度以為出現資安危機。實際上，這通電話並非洩漏，而是經紀公司為宣傳他即將於11月21日推出的SOLO專輯，特別策劃的語音驚喜活動。

車銀優（如圖）經紀公司推出電話語音活動，部分粉絲因打錯號碼，造成民眾困擾。（圖／翻攝自IG @eunwo.o_c）

粉絲只要撥打經紀公司在社群平台上公開的指定電話號碼，就能聽到車銀優親自錄製的語音訊息。電話接通後，便會聽到他用熟悉溫柔的聲線開場：「喂？我是銀優，過得還好嗎？」接著輕聲說：「因為想你才打電話的，有在等待著我的電話吧？我知道～」一句貼心的問候瞬間融化粉絲。

粉絲只要撥打指定號碼，就可以接通車銀優的語音訊息。（圖／翻攝自X平台 @CHAEUNWOO_offcl）

他還在電話中俏皮提及即將到來的新專輯：「或許聽到我的新消息了嗎？雖然會有點驚訝，但我是誰呢？我可是車銀優啊～我都已經事先準備好了。我的新專輯怎麼樣，很期待吧？我也非常期待。」最後更不忘貼心叮嚀：「下禮拜還會再給你打電話，記得好好吃飯，多想想我，我也想你。」

然而，這場創意宣傳卻意外引發部分爭議。由於不少粉絲在撥打時輸入錯號碼，聯絡到其他用戶，造成一般民眾的困擾。對此，經紀公司在活動開始（4日）的隔天緊急發表聲明，並向受害者道歉：「關於車銀優的電話語音活動，官方公開的號碼為『070-8919-0330』，能接通車銀優語音的只有該號碼。不過最近發生了部分使用者打錯號碼聯絡到其他地方的案例，因此使用此服務時請務必撥打正確號碼，另外也向遭受到困擾的民眾表達誠摯的歉意。」

車銀優經紀公司發聲明向受害者致歉。（圖／翻攝自X平台 @CHAEUNWOO_offcl）

不少網友在討論中表示理解，但也提醒粉絲「撥號前要再次確認號碼」，希望避免影響到無關第三方。儘管如此，能聽到車銀優親自的語音仍是一份甜蜜的驚喜，也再次展現他即便入伍仍努力以不同方式與粉絲連結的心意。

