車銀優「臉蛋天才」形象毀！惹逃稅200億丟代言 公司竟設父母鰻魚店

娛樂中心／綜合報導

沾惹超高額的稅務風暴，車銀優日前透過社群首度發文道歉。（圖／翻攝自IG @eunwo.o_c）

南韓男團ASTRO人氣成員被稱為「臉蛋天才」的男神車銀優，近日因深陷逃稅風波形象重創。韓國國稅廳去年對他展開高強度稅務調查，最終追加徵收高達200億韓元（約新台幣5億元），金額之高震驚演藝圈。雖然車銀優目前正在服兵役，不過仍透過 Instagram 發文道歉止血，不過輿論並未因此平息，商業代言與公部門合作陸續切割。

爭議核心在於他與家族設立的法人公司。據韓媒報導，車銀優被認定透過母親名下成立的一人法人公司，承接原本屬於個人的演藝收入，以法人稅率取代最高可達49.5%的個人所得稅率。稅務單位認為該公司缺乏實質營運內容，形同紙上公司，涉及規避稅負疑慮。更引發譁然的是，該公司地址竟登記在他父母位於江華島經營的鰻魚店，該店近期也傳出已悄然歇業，外界質疑聲浪再起。

車銀優不僅丟代言，就連幫國防部拍攝節目都遭下架切割。（圖／翻攝自推特）

法律界人士指出，藝人設立法人公司在圈內並非罕見，然而若公司僅為避稅、無實際營運事實，便屬於遊走法律邊緣的灰色地帶，對公眾人物形象衝擊極大。過去李荷妮、李準基、柳演錫等人都曾因類似爭議補繳稅金，不過車銀優此次金額龐大，加上公司結構與家族關聯，引發更嚴厲檢視。

風波延燒至商業層面，多家品牌陸續與他保持距離。除電信大廠LG U+宣布結束合作外，SSG.com、Abib、新韓銀行、Marithé François Girbaud、大成 MyMAC等品牌紛紛下架其相關宣傳內容。甚至連他參與錄製的國防部YouTube節目也遭全數撤下，影響範圍擴及娛樂圈擴及公部門。

車銀優日前於社群發文致歉，表示將虛心接受調查結果並承擔責任，同時澄清入伍時間與稅務調查無關。然而在公司地址與家族關聯細節被曝光後，外界對其誠信的質疑仍難以平息。逃稅風暴不僅關乎金額，更考驗這位「國民男神」多年累積的形象恐一夕破滅。

