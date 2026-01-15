車銀優「臉蛋天才」當渣男 自揭膽小真面目

車銀優（左）與安孝燮（右）在《王牌經紀人》中都愛上徐恩秀。緯來戲劇台提供



車銀優與安孝燮、徐恩秀主演的《王牌經紀人》明晚（1╱16）9點起在緯來戲劇43頻道播出，這部作品也讓他回憶起當練習生時期，他透露當年被星探發掘後進入藝術高中，雖然一般父母可能會反對，但他的父母卻鼓勵他「試試看」，沒想到一路堅持至今，劇中角色個性勇往直前，現實中的他卻自認比較膽小，也因此對角色更有共鳴。

劇中車銀優不僅是男團成員，還首度挑戰性格狠辣的渣男角色，沒想到因招牌「臉蛋天才」實在太有親和力，不只讓他無法耍狠、頻頻 NG，就連拍攝與團員吵架、拉扯衣領的戲碼時，對手演員一看到他也氣不起來屢笑場，即使導演出聲糾正，工作人員仍忍不住替他緩頰，成為拍攝現場最療癒的花絮。

車銀優（中）在《王牌經紀人》中從偶像跨足戲劇，但戲裡的他卻無法耍狠。緯來戲劇台提供

《王牌經紀人》描述由車銀優、安孝燮等人組成的男團「S.O.U.L」因捲入抄襲風波而面臨解散危機，徐恩秀飾演的經紀人意外擁有「預知未來」的特殊能力，看見他們未來暴紅的景象，還讓車銀優與安孝燮為她變情敵。

安孝燮飾演來自蒙古的天才型創作歌手，不僅會多國語言，更成為團體的關鍵救星，他分享，由於劇中不少演員本身就是歌手，拍攝時壓力不小，幸好車銀優與其他團員不斷給予幫助，才讓整體拍攝順利完成。而為營造真實感，製作單位在宣傳期間直接把「S.O.U.L」當真男團經營，還設立官方IG帳號，引發粉絲討論。

