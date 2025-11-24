車銀優、BTS柾國合體「軍裝跳舞」！影片模糊網笑：免費看只有低畫質

南韓男藝人車銀優與防彈少年團成員柾國近期在社群平台合體，兩位男神級偶像一同跳舞的影片引發粉絲熱烈討論。車銀優於日前推出個人第二張迷你專輯，雖然因服役期間無法參與節目宣傳，但仍透過與柾國合作的舞蹈挑戰影片與粉絲互動。同時，柾國與隊友JIMIN也推出實境節目第二季，帶領粉絲前往瑞士體驗自然風光，為粉絲提供多重視覺享受。

車銀優、BTS柾國合體跳Challenge，但畫質真的有點差。（圖／翻攝IG）

車銀優作為南韓知名的「臉蛋天才」，即使在服兵役期間仍不忘陪伴粉絲。他於21日發布個人第二張迷你專輯，在音樂錄影帶中一人分飾兩角，細膩呈現內心世界。這位能唱能跳的男團出身藝人，展現了全方位的才藝，讓許多粉絲直呼「要帥死多少人」。

雖然車銀優因為服役無法上節目宣傳新歌，但他別出心裁地邀請同樣擁有超高人氣的防彈少年團成員柾國一起進行舞蹈挑戰。在流出的影片中，車銀優還身穿軍裝，雙帥聯動畫面令粉絲讚嘆「太美好」。不過，網友也幽默指出影片畫質不佳，笑稱「是免費就只能看低畫質的」、「是不是鏡頭沒擦乾淨」，但這絲毫不影響兩位男神展現的魅力。

人氣旅行實境秀《ARE YOU SURE?!》第二季將於12月3日上線。（圖／翻攝Disney+）

與此同時，柾國也有新作品推出。他與隊友JIMIN合作的實境節目《Are You Sure?!》第二季正式發布預告，兩人將前往瑞士體驗曠野之旅。節目中柾國深情表示「阿米 我愛你們」，向粉絲傳達溫暖心意。這檔節目將帶領觀眾一同環遊世界，欣賞美景與偶像的互動，讓粉絲能夠大飽眼福。

