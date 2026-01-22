車銀優200億逃稅震撼彈！2品牌急切割 網笑「銀行界Prada來了」
正在當兵的車銀優爆出逃稅醜聞！昨（22日）被踢爆遭國稅廳通知追繳超過200億韓元（約新台幣4.3億元）的稅金，他代言的保養品牌「Abib 阿彼芙」火速開第一槍，悄悄將他的宣傳影片轉為不公開。諷刺的是，捲入稅務爭議的車銀優還是銀行代言人，劇烈衝擊品牌信賴度，新韓銀行昨也出手，開始刪照。
逃稅尚未拍板！車銀優2代言偷偷切割
據《OSEN》昨報導，車銀優涉嫌逃稅一事引發譁然，尤其被追繳的200億韓元，創韓星逃稅數字新高。加上他出道以來形象一向陽光、清新且正面，即便經紀公司Fantagio強調目前逃稅一事尚未定案，將依循正當法律程序，針對相關法規積極說明立場，仍讓民眾難以接受。
去年啟用車銀優代言的保養品牌Abib，昨先默默地將YouTube頻道中車銀優相關影片轉為「不公開」，影片狀態成為「無法播放影片」、「此為非公開影片」，已無法觀看。此外，Abib更刪掉「車銀優擔任品牌大使」相關貼文，即便官網上的大使照片尚未下架，但社群上的「切割」意味十分明顯。
品牌大使爆逃稅！新韓銀行中了「代言人魔咒」
代言人爆出稅務爭議的新韓銀行，更是將官方YouTube頻道及社群平台上的車銀優相關影片與貼文，設為「不公開」。令人玩味的是，很重視「明星行銷」的新韓銀行，似乎陷入代言人魔咒，因先前欽點的品牌大使NewJeans、金秀賢都相繼爆爭議，去年才特別邀請形象正面的車銀優擔任新大使，沒想到車銀優卻在當兵期間爆出逃稅，品牌代言人再度形象翻車，被網友虧「銀行界Prada」。
代言人NewJeans與公司鬧解約
代言人金秀賢爆感情爭議
代言人車銀優爆逃稅200億
不過人氣超高的車銀優，除了Abib及新韓銀行外，手上的代言還囊括時尚品牌Saint Laurent、Calvin Klein以及按摩椅品牌Bodyfriend、炸雞品牌Norang Tongdak、電信品牌LG Uplus等，是否將陸續受到影響，尚待觀察。
