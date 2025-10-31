車銀優7月入伍「軍裝」現身APEC會場！網嗨喊：好像在拍電視劇

車銀優著軍裝現身APEC會場的畫面在韓網瘋傳。翻攝IG



南韓男神車銀優被譽為「臉蛋天才」，今年7月入伍的他，近日被目擊現身慶州「亞太經濟合作組織（APEC）高峰會」會場，身著軍裝在現場服勤。車銀優英姿挺拔身影曝光，吸引大批網友在社群轉發影片嗨喊：「好像在拍電視劇」、「他的長相就是國家威望的象徵」。

據韓媒報導，目前正在服兵役的Astro成員兼演員車銀優現身慶州APEC高峰會活動現場，現場目擊者拍攝的影片顯示，車銀優身著軍裝走進活動現場，雖然戴著軍帽，高大的身材、帥氣的外貌仍吸引了附近粉絲目光。

車銀優在APEC現身的影片，31日在社群媒體和各大網路社群曝光。網友紛紛表示：「就算戴著帽子遮住臉，他還是那麼帥」、「他是不是穿著軍裝在拍電視劇？」、「他穿軍裝也帥得不行」、「他的長相就是國家威望的象徵」。

據了解，車銀優於7月28日在忠清南道論山陸軍訓練中心入伍，此次是以國防部支援組成員的身分前往慶州支援APEC高峰會。車銀優雖然在服役期間，仍持續在螢光幕前曝光，入伍前拍攝的電影《First Ride》已於29日在韓上映，第二張迷你專輯《ELSE》將於11月21日發行。

