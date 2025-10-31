車銀優7月入伍「軍裝」現身APEC會場！網嗨喊：好像在拍電視劇
南韓男神車銀優被譽為「臉蛋天才」，今年7月入伍的他，近日被目擊現身慶州「亞太經濟合作組織（APEC）高峰會」會場，身著軍裝在現場服勤。車銀優英姿挺拔身影曝光，吸引大批網友在社群轉發影片嗨喊：「好像在拍電視劇」、「他的長相就是國家威望的象徵」。
據韓媒報導，目前正在服兵役的Astro成員兼演員車銀優現身慶州APEC高峰會活動現場，現場目擊者拍攝的影片顯示，車銀優身著軍裝走進活動現場，雖然戴著軍帽，高大的身材、帥氣的外貌仍吸引了附近粉絲目光。
車銀優在APEC現身的影片，31日在社群媒體和各大網路社群曝光。網友紛紛表示：「就算戴著帽子遮住臉，他還是那麼帥」、「他是不是穿著軍裝在拍電視劇？」、「他穿軍裝也帥得不行」、「他的長相就是國家威望的象徵」。
據了解，車銀優於7月28日在忠清南道論山陸軍訓練中心入伍，此次是以國防部支援組成員的身分前往慶州支援APEC高峰會。車銀優雖然在服役期間，仍持續在螢光幕前曝光，入伍前拍攝的電影《First Ride》已於29日在韓上映，第二張迷你專輯《ELSE》將於11月21日發行。
更多太報報導
王子、粿粿不倫！天后闆妹驚揭「還有一對沒爆」幾天後就有消息
GD週末大巨蛋開唱！西門町住房「2晚飆1.6萬」 網崩潰：這就是國旅
睽違20年重返小巨蛋！天王Rain宣布明年開唱 搶票時間曝光
其他人也在看
震撼APEC！車銀優服勤模樣全曝光 網讚：國家的威望
震撼APEC！車銀優服勤模樣全曝光 網讚：國家的威望EBC東森娛樂 ・ 3 小時前
前一天才分享機場吃美食影片！「最帥展昭」甄志強驟逝 享年59歲
據了解，甄志強在1991年參與全港模特兒大賽，獲得4項大獎，後續在港劇《碧血青天楊家將》飾演展昭，憑藉高大俊朗的形象深獲觀眾喜愛。而他在當紅時期，曾於一週內同時出演8支電視廣告。根據港媒《星島日報》報導，甄志強1999年被爆出與年長23歲名媛趙金卿談戀愛，受到外界嘲...CTWANT ・ 4 小時前
阿弟當兵照曝光！ ENERGY粉激動喊：這一定要存下來
最近藝人「閃兵事件」像踩地雷一樣一顆顆爆開，男團ENERGY也因為成員涉及閃兵爭議正接受檢方調查。有網友在社群上分享一張阿弟（蕭景鴻）當兵時的照片，讓粉絲激動到不行，留言狂喊「這一定要存下來！」照片中他穿著整套阿兵哥服裝、拿著帽子露出平頭，臉上稚氣未脫，不少人驚呼：「真的有去當兵！」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
南韓APEC晚宴會場「車銀優軍服現身」 被證實有任務在身
南韓有「臉蛋天才」之稱的男星車銀優，今年7月入伍後，穿著軍服仍難掩明星光環，時常成為話題。APEC峰會今（31日）二度於南韓舉行，車銀優也被目擊穿著軍服，現身將舉行APEC晚宴的慶州某飯店，韓媒指出，南韓國防部證實，正在軍樂隊服役的李東敏（車銀優本名）將到場支援。鏡新聞 ・ 53 分鐘前
粿粿疑出軌王子「范姜彥豐、江宏傑被拱交往」本人回應
男星范姜彥豐10月29日毀滅式爆料，妻子粿粿跟邱勝翊（王子）表面包裝成朋友，私下卻有一腿；對此粿粿駁斥，王子承認「超過朋友界線」。有網友許願范姜彥豐改跟江宏傑交往，竟驚喜釣出江宏傑回覆。中時新聞網 ・ 8 小時前
簡廷芮遭影射早知道粿粿、王子婚外情！ 發聲明切割：一段時間未聯繫
王子邱勝翊、粿粿近期陷入婚外情風波，由於范姜彥豐在影片中指出，妻子是因為美國旅遊回來後態度生變，連帶的同行友人都被懷疑。其中，「最美校花」簡廷芮遭受波及及影射，31日發出聲明，表示許多狀況，也是從新聞上得知，「希望大家不要過度解讀。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前
「最帥展昭」甄志強驚傳上海病逝家屬痛徹心扉 過世前一天才發影片
曾在經典港劇《碧血青天楊家將》中扮演「展昭」、被封為「最帥展昭」的香港男星甄志強，驚傳在上海離世，享年59歲。甄志強的妻子今（31）日透過社群平台發布訃聞，證實了這項消息。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
日本人超愛「台灣LV」茄芷袋 日長輩：實用.配色復古
台北市 / 綜合報導 許多日本人喜歡來台灣旅遊，伴手禮除了會買鳳梨酥之外，現在連有「台灣LV」之稱的茄芷袋，也受到許多日本人喜愛。旅居台灣的日籍部落客發文分享，在日本的爸媽收到茄芷袋後非常高興，還拿著袋子開心合照。他就分析茄芷袋對日本的長輩來說，除了很透氣、實用，也是會讓他們懷念的復古配色。許多人留言都表示很有共鳴，也有人大讚茄芷袋是台灣之光。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
韓國APEC驚見超帥軍人！網友傻眼了：是車銀優本人啊
亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議在韓國慶州舉行，除了各國代表的互動備受矚目之外，網友的關注點卻在場外，因為有一名超帥的軍人正在服勤，但定睛一看竟然是「臉蛋天才」車銀優，讓網友議論紛紛。今天（31日）網路上傳出，韓團ASTRO的成員車銀優身穿軍裝，現身亞太經濟合作會議周邊的影片，引發討論，影片自由時報 ・ 6 小時前
GD、理想混蛋、佐藤健、頌樂、呼叫音樂節⋯本周演唱會快報！時間地點、入場須知速看｜本周想見你10/31~11/2
本周熱門演唱會與見面會整理來了！韓流帝王GD權志龍（G-DRAGON）登上臺北大巨蛋開唱，周邊販售資訊？入場須知？VIP報到時間？理想混蛋成軍8年登上小巨蛋開唱，演出時間？演唱歌曲？日本男星佐藤健以《玻璃之心》再度紅遍亞洲，他將以劇中樂團TENBLANK身分演唱劇中歌曲，演出地點？幾點開始？MAMAOO頌樂前進高雄舉辦個唱，演唱會地點？有販賣周邊嗎？呼叫音樂節重磅回歸！包括陳綺貞、田馥甄、魏如萱等眾多熟面孔回歸，將在新北市大都會公園熱力開唱！此外還有VIVIZ、Hi-Fi Un!corn、春浪音樂節、Ichika Nito、coldrain、茉ひる Mahiru、孫協志、Kimberley 陳芳語、溫妮、Ray 黃霆睿、白安、李大奔等⋯本周演唱會決定好要去哪場了嗎？Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 7 小時前
李㼈兒子進軍演藝圈！ 首度公開亮相「神複製爸爸帥樣」
演員李㼈以戲劇《親戚不計較》廣受臺灣大眾熟知，近來他為了女兒李紫嫣主演的電影《突破：三千米的泳氣》，上遍各大單位宣傳。除了女兒亭亭玉立，李㼈兒子李奕龍同樣透過節目《成仁高中偵探社》，首度以個人身分出現在螢光幕前。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
葛仲珊淡出7年去哪了？強勢回歸「公開重磅喜訊」歌迷苦等9年
葛仲珊（Miss Ko）2018年因身心狀況淡出歌壇，返回美國休養，昨（30）日驚喜宣布加盟索尼音樂，同時公開年底好消息。歷經近2年全心籌備，她將於11月初推出回歸單曲，並於今年底發行相隔9年的全新專輯，勢必再掀嘻哈旋風，展現獨樹一格的嘻哈態度和無可取代的音樂火力。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
坣娜離世「死因為肺腺癌」丈夫證實：最後時光24小時相伴⋯我緊抱著她直到她平靜離開
坣娜日前驚傳離世，31日她的老公薛智偉透過猶台⽂化交流協會發出聲明，證實坣娜在10月14日下午因肺腺癌離開，在48小時內就完成土葬，10月16日安葬於金寶山的家族猶太聖殿。薛智偉表示坣娜一生低調，不願張揚，特別交代不要公開發喪，以免打擾他人，發這個聲明是為了向「關⼼她的朋友、⽀持者與社會各界表達感謝，也讓⼤家知道，她是⼀位真正擁有⾼尚靈魂與非凡智慧的⼈。」林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前
知情人士+1？王子被逼問要公開了嗎...粿粿「嚇到尖叫」超真實反應曝
粿粿與范姜彥豐結婚3年，近來屢傳婚變，范姜彥豐29日大動作點名粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），引發外界震驚，兩人過往曖昧互動如今也一一遭挖。王子2021年參加運動實境節目《全明星運動會》，與紅隊隊經理粿粿、隊友胡釋安、胡祖薇有著好交情，4人去年底曾登上胡瓜YouTube節目《下面一位》，玩起交換禮物遊戲。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
原來被誤會了30年！蚵仔煎洋芋片命名真相曝光 其實是廣島燒風味
該則貼文來自社群平台Threads，一名使用者透露，「蚵仔煎洋芋片其實是廣島燒口味，因當年擔心台灣人不熟悉這道日本料理，才改用大家耳熟能詳的蚵仔煎作為名稱。」貼文一出隨即引發熱烈迴響，吸引超過1.6萬人按讚，網友紛紛留言表示震驚，「難怪吃起來沒有蚵仔煎的味道」、「...CTWANT ・ 2 小時前
三越伊勢丹降低持股 經營權展開角力賽 新光三越副董之爭 揭新光吳家茶壺風暴
新光三越百貨近來積極重整旗鼓，但吳家內部的紛爭也未停歇；從7月董事改選與9月副董之爭，一場權力與傳承的拉鋸戰正在上演中。財訊 ・ 6 小時前
【台股10月風雲榜】上櫃20大衰股出爐！中光電、順藥全上榜 2檔「BBU飆股」也逃不過
台股今（31）日迎來10月最後一個交易日，《Yahoo股市》統計截至今日為止，10月以來跌幅前20大的上櫃公司中（註：經還原權息值），本次以北基（4174）跌得最重，跌幅超過3成，研發中風藥的生技股順藥也重跌27%。此外，BBU概念股加百裕（3323）、順達（3211）同樣下挫、無人機飆股中光電（4909）跌幅超過19%，也慘登上跌幅榜。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
文化幣、青春動滋券快使用 11月底前用完再加碼送
文化幣、青春動滋券用了嗎？文化部與運動部首度聯手推出「動滋青春X文化能量爆發」限時加碼，11月底前使用完1200點文化幣及200元加碼青春動滋券的青年，最高可再獲200點文化幣與100元青春動滋券回饋，鼓勵青年把握時間使用。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前
MLB》找到封鎖大谷翔平打擊的策略 藍鳥教頭：變換球速、球種與進壘角度
多倫多藍鳥隊在世界大賽第4戰及第5戰讓洛杉磯道奇隊大谷翔平7打數沒有安打，藍鳥隊總教練John Schneider談到大谷翔平的「封鎖策略」，揭露了球隊能成功壓制他的原因。TSNA ・ 6 小時前