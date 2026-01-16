車鑰匙沒拔！ 遭慣竊「複製鑰匙」進屋偷價值80萬名牌

台南市 / 綜合報導

台南警方14日破獲，連續住宅竊案，簡姓男慣竊，在住家當場被逮，根據了解，他看上被害人機車停在家門口，家用鑰匙連同車鑰匙，都掛在機車上，就趁機複製鑰匙，進屋行竊。

員警：「警察，不要動。」警方見時機成熟，持拘票和搜索票，展開查緝行動，破門而入，當場抓到，這名簡姓男慣竊，他一臉慌張被逮。

行竊得手離開，手上拿了兩大袋失竊物，這名40多歲的簡姓男子，在台南連環闖空門，溜進三間透天厝，偷走精品包包手錶等，貴重物琳瑯滿目，像名牌展示區，價值就約80萬，還有現金5萬7千元，被發現竟然是靠，複製鑰匙闖空門行竊。

附近民眾：「要進去室內才有主機，複製才可以完成，不知道什麼原因，他可以用遙控器。」附近民眾：「很可怕啊，畢竟妻兒都在家裡，怕闖進來之後，危害自己的家人。」

台南北區海安路一帶，居民都很害怕，因為連續三戶遭竊，連路邊機車置物箱也被偷，原來簡姓慣竊，就是看上，害人將機車停放在家門口，家用鑰匙連同車鑰匙，都掛在機車上，疑似趁機 利用不明技術複製鑰匙 ，在門禁機器上讀取， 突破社區門禁系統 ， 短時間內完成 。

台南市第五分局偵查隊隊長潘志偉：「起獲多款名牌包，飾品及現金等贓證物，案依加重竊盜罪嫌送辦。」

警方也提醒民眾，如果住家是使用電捲門，或感應式門禁，要定期更換加密系統，鑰匙也要記得拔，防止被竊賊盯上門。

