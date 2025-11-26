車闖基隆站鐵軌毀損設備 台鐵12列車縮駛、2停駛

（中央社記者黃巧雯台北26日電）一名駕駛人凌晨開車闖入鐵軌，往基隆站方向行駛，致沿線300公尺設備受損嚴重。台鐵說，為避免列車連鎖延誤擴大，基隆至七堵間截短12列次、停駛2列次，目前已恢復雙線正常通車。

台鐵公司透過文字訊息說明，今天凌晨2時44分基隆站通報，有一輛自小客車由文安里平交道進入鐵路路線（K0+926）往基隆站方向開，卡在東正線無法移動，已立即通知鐵路警察及相關單位至現場處理，無人員受傷，基隆至七堵間以西正線單線雙向行車。

台鐵表示，後續在凌晨4時51分將肇事車輛移至路線旁，由工、電單位針對路線設備受損進行搶修，因受影響路段約300公尺，沿線護軌、扣件、號誌設備受損嚴重，為避免列車連鎖延誤擴大，基隆至七堵間截短12列次、停駛2列次，其餘列次以西正線維持正常運行，造成旅客不便，深致歉忱。

台鐵指出，經台鐵工務及電務人員全力搶修，上午9時9分號誌系統完成搶修，恢復雙線正常通車。（編輯：蕭博文）1141126