車陷山溝動不了 警方貼心救援「你媽的愛情」

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣一名張姓女子於開車上班途中，不慎偏離車道，半側車身陷落山溝，無法動彈，警方獲報到場處理，經查張女沒有酒駕，稱因陽光刺眼所致；經警方協助聯繫拖吊車救援脫困。不過，因該車車尾貼有「你媽的愛情」貼紙，此次交通事故處理及後續為民服務行動，猶如「救援你媽的愛情」。

頭份警分局今(6)日表示，分局南庄鄉南埔派出所警員侯凱中於昨天上午9點許接獲報案稱，苗124乙線5.3公里處，有一輛汽車陷入山溝，無法動彈。

廣告 廣告

警方到場後，駕駛張女稱開車從造橋鄉至南庄鄉上班，途中因陽光刺眼不慎偏離車道導致車輛的左側前、後輪陷入山溝中。

警方調查，張女沒有酒駕情形後，協助聯繫吊車到場救援，順利將車輛脫困，讓張女十分感謝。其中，該輛陷落山溝的車輛，尾貼有「你媽的愛情」貼紙，此次交通事故處理及後續為民服務行動，猶如「救援你媽的愛情」。

頭份警分局長郭譯隆表示，此汽車受困山溝案，南埔派出所員警積極協助脫困，員警的熱心與貼心行為堪稱表率，值得嘉許。另藉此提醒民眾行經山區應注意地形路況，小心行駛，避免類似情形發生。

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》高虹安涉貪二審逆轉獲判無罪 高檢署今提上訴

比賽中暴打國三生挨告 前曲棍球國手：激烈碰撞很正常

獨家》陣前換將成關鍵！「仙塔律師」突認罪內幕曝光

中共想過斬首台灣總統？「1神器」讓解放軍「根本斬首不了」

