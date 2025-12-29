車隊即將通過！玉蘭花男不服勸導出手勒脖 北市警霸氣大外割壓制

記者楊忠翰／台北報導

北市俞男不滿被勸導，對吳姓警員勒脖反遭壓制。（圖／翻攝自Threads @j22422565）

台北市1名33歲俞姓男子，28日下午1時40分在長安東路及建國北路口販售玉蘭花，但某位首長車隊即將通過該處，負責交通管制的吳姓警員立刻上前勸導，雙方當場爆發激烈口角，俞男一把勒住對方脖子，反遭吳員直接撂倒在地，儘管俞男躺在地上咒罵，但吳員為了疏導車隊，隨即回到工作崗位待命，近日將約談俞男到案說明，全案將朝妨害公務方向偵辦。

中山分局表示，28日下午1時40分，長安東路吳姓警員站在長安東路及建國北路口，執行交通管制疏導勤務，瞥見俞男仍在路口兜售玉蘭花，吳員依法上前勸導，沒想到俞男突然情緒失控，先對吳員大聲叫囂，接著使出勒脖、推擠等襲警行為。

吳員隨即使出大外割，迅速將俞男壓制在地，對他實施保護管束，所幸雙方均未受傷，吳員考量當時仍有首長車隊要通過該處，加上俞男情緒趨於穩定，吳員選擇優先完成勤務；本分局將通知俞男到案說明，全案訊後將依妨害公務罪嫌函送法辦，並依《道路交通管理處罰條例》第83條開單告發。

據了解，俞男持有身障手冊，長期在長安東路及建國北路口兜售玉蘭花，昨天他被禁止穿梭車陣，才會一時情緒失控，與吳員爆發肢體衝突；中山分局呼籲，民眾如遇警員依法執行公務時，應理性配合，切勿以言語或行為干擾或妨害公務，警方將依法嚴正究辦，藉以確保執勤人員人身安全及交通秩序。

