車隊無視號誌闖燈「凌晨狂飆」 警：將循線逮違規

雲林縣褒忠鄉一處路口，昨（16）日凌晨有飆車車隊經過，就算路口號誌亮紅燈，好幾輛車還是集體闖紅燈飆速，當地居民都相當害怕，擔心在路上發生意外，他們根本不敢過馬路，噪音也吵得他們無法入睡，而且這些車子幾乎都沒有懸掛車牌。警方強調，將循線查出相關車輛，把違規駕駛揪出來。

凌晨在道路口號誌燈亮綠燈，好幾輛車看起來像是一群車隊，一輛接一輛，快速通過路口，但等到變紅燈了，後面跟上來的還是照樣過，根本沒在管燈號，一輛二輛三輛四輛五輛六輛，總共六輛車，不但闖紅燈違規，而且速度都很快，完全沒把過路人的安全放在眼裡。

大半夜車輛在路上飆，地點就在雲林褒忠鄉三民路跟中正路口，16日凌晨2點多疑似有車隊經過魚貫而行，從路邊監視器觀察，4分多鐘的畫面總共亮了3次紅燈，但對於這些駕駛來說，號誌燈好像只有綠燈一樣，看到紅燈自動忽略，高速違規穿越。

附近居民說：「很吵，重點是紅燈都沒在停的，都直接過，如果要去超商買東西，經過路口真的會嚇得要死，聲音很大，會擔心他們會出車禍。」當地居民透漏，這樣的情況已經發生好幾年，每次只要碰上假日，凌晨一次就有4、50輛車沿街狂飆又闖紅燈，大家都很怕過馬路發生危險，而且飆速的很多車，根本沒有懸掛車牌，就是要規避警方追查。

雲林縣警虎尾分局第五組組長楊季樹說：「除將調閱沿線監視器畫面，釐清相關車輛之外，並函文給監理站，環保局，通知車主做相關噪音，非法改裝等臨時檢驗。」警方調查，16日這群飆車車隊，一路從褒忠鄉開到西螺炸街，警方將循線追查，要把違規車主通通揪出來。

