台灣太陽大，不少車主買車，又注重隱私，隔熱貼紙都從透光率20%、30%開始貼，但因為貼太黑，常常導致車主遇到天候不佳或天黑，視線大受阻可能發生意外。交通部去年公布指引，今年2月底更進一步，依法強制納管。強制所有新車前擋風玻璃隔熱貼，透光率至少得70%！

民視新聞記者孟嘉美：「擋風玻璃貼20，真的什麼都看不到，但是要是換成了40呢，坐進去怎麼樣，都很清楚，轉個方向，換上70，不管刮風下雨，視線都很清晰。」

隔熱貼紙透光率差很大，20%黑到能當鏡子照，40%看得到，但至少70%才能真正對視線無阻！公路局去年6月底，設定指引，2月底開始，更進一步，依法強制納管。

"車隔熱貼紙"強制納管 前擋風玻璃透光率至少70%

公路局去年6月底，設定指引，2月底開始，更進一步，依法強制納管（圖／民視新聞）隔熱紙廠商業務協理劉光智：「臺灣的用路人，本來就是可能比較注重隱私，那他們希望前擋，可能有的時候是貼到二三十度的紙，（20度和70度差別）大概是你戴了太陽眼鏡，跟脫掉太陽眼鏡的感覺，我們進出隧道跟下雨的時候，還有就是我們所謂下班時候，黃昏的時候，（差別）那個時候是最明顯的。」

不管您是買新車，還是從國外進口二手車，只要首次申領牌照，一般車輛，透光率，前擋風玻璃得在70%以上、前側窗40%。而計程車及幼童專用車，前擋風玻璃同樣最低得有70%，其餘車窗都得40%以上。車主違法，最高可處新台幣1800罰鍰！一個月內沒改善，可以調扣牌照；超過六個月，牌照就可能被註銷。

"車隔熱貼紙"強制納管 前擋風玻璃透光率至少70%

新車上路，合格的隔熱紙，將配備合格標識（圖／民視新聞）交通部次長陳彥伯：「每一年估計大概會有，41萬輛的一個新車，要納入這樣的一個管理的方式，那對於使用中的車輛呢，是採用這個指引的方式。」

公路局長林福山：「2月28號新登檢領照的車輛，如果說這個隔熱紙上面，沒有這個合格標示的部分的話，是相當容易（被）辨識，那如果有這樣子情況的話，我們也會通知他回來，實施臨時檢驗。」

新車上路，合格的隔熱紙，將配備合格標識，黏貼在副駕駛右下角處。新政策雖不溯及既往，但公路局呼籲車主，調高隔熱貼紙透光路，才能一起守護道安。

