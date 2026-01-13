車險飆漲 專業人士：貨比三家勿停保
南加華人近來購買汽車保險，保費翻倍漲，原本一人一車半年800美元，續保時暴漲至1700美元。專業人士指出，保費上漲背後有具體原因，續保時可通過「貨比三家」購買最適合保險，但期間千萬不能停保。
華興保險汽車房屋部門經理Jason Wang指出，這位華人客戶接受保單審核時，被發現曾涉兩起車禍，且包含對方受傷並需賠償的紀錄。在保險市場普遍調漲的大背景下，個人事故進一步推高保費，導致翻倍漲價。經紀人協助「貨比三家」後發現，儘管價格大幅上升，原來的保險公司仍是最佳選擇，客戶只能續保承擔高額保費，「這類漲幅通常維持三年，之後逐漸穩定」。
近幾年車保漲價普遍，由整體市場因素造成。物價持續攀升，人工費上漲，汽車修理成本增加，部分零件受關稅影響，導致理賠金額升高。Jason表示，在這樣的情況下，幾乎每家保險公司都會向加州保險局申請調漲保費，保險局審核通過後，保費才能上調；若未獲批准，一些公司便選擇不再銷售該項產品，這也是近年多家保險公司暫停、甚至退出加州市場的主因。
事故率 關鍵因素
除成本因素，事故率變化同樣關鍵。疫情結束後，保險公司車禍賠付率驟升。因為疫情期間，民眾開車次數大幅下降，重新開車上路後，因駕駛生疏事故增加，理賠案件暴增，導致保費上漲。不少投保人認為自己的保費「一次漲很多」，Jason解釋，保險公司在一張有效保單期間內通常不能漲價，若客戶錯過前一次調漲，等到續保時，市場價格可能已上調兩次，看起來像一次性大幅上漲。「其實客戶在上一期保單中享受到未漲價的好處，只是延後承擔成本」。
個人因素方面，Jason指出，若駕駛人發生車禍並被判定為責任方，或有交通罰單，如闖紅燈、超速、Stop標誌不停等，都會導致保費上調。此外，行駛里程數增加、部分折扣條件變動，也可能對保費產生影響。「每個人保費漲價的原因都不相同，具體需保險經紀查詢核實。」
面對保費上漲，有些投保人選擇先停保、再找新公司，希望藉此省錢。Jason提醒，續保時可以貨比三家，但切記不要斷保。常見案例是，客戶因不滿漲價先取消原有保單，之後在新公司投保時，因事故紀錄或風險評估等因素價格更高，想回到原來的保險公司，卻無法以原有條件投保，甚至被拒保，得不償失。
行車記錄器 要安裝
他也提醒，投保時切勿隱瞞過往事故或違規紀錄。有些人記不清楚、或刻意不提，導致經紀人最初比價時取得較低報價，但正式購買、系統審核時，保險公司仍會調閱完整駕駛紀錄，一旦發現未申報事項，保費還是會上調。就整體趨勢而言，Jason表示，小幅上調如半年保費由600美元漲至7、800美元，屬正常範圍。
要在高保費時代降低負擔，Jason建議，保持良好駕駛紀錄，小心開車。他特別強調安裝行車記錄儀的重要性，不僅清楚還原事故經過，也有助釐清責任歸屬，必要時可作為第三方證據。此外，可與經紀人討論是否調整保單額度，在駕駛紀錄良好情況下，考慮提高自付額，以換取較低的保費支出，依自身風險承受能力做 出最適合選擇。
