車頂漏水乘客撐傘 員林客運：逃生窗防水膠條老化

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（中央社記者鄭維真彰化10日電）受滯留鋒及西南氣流影響，彰化縣降雨顯著，有民眾搭乘員林客運，因車內漏水只好邊搭車邊撐傘；員林客運今天表示，車頂逃生窗口防水膠條老化才會漏水，已安排車輛檢修。

民眾昨天在社群平台Threads發文指出，搭乘員林客運時「外面下大雨、裡面下小雨」，車上共撐3支雨傘。有人拍下同樣景象在文章底下留言，直呼「看來是同班公車」。

員林客運今天接受媒體訪問表示，車內漏水原因為車頂逃生窗口防水膠條老化，已安排車輛進廠加強或更換膠條；平時車輛均有定期維護，因近日降雨量太大漏水，公司發現問題後已緊急進行防護處置，造成乘客困擾，致上萬分歉意。（編輯：張銘坤）1150610