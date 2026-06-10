車頂漏雨 員林客運變「移動水簾洞」 車內撐傘乘客直呼荒謬
彰化地區9日起降下豪雨，民眾搭乘員林客運時，驚見車外下著大雨，車內也下著下小雨，客運車內多處漏水，造成乘客甚至得在車內撐傘，直呼「很荒謬」。員林客運10日指出，客運車因車頂逃生窗口膠條老化，導致發生漏水狀況，已緊急召修中。
「超扯、超扯、超扯！」直擊客運車內下小雨的民眾拍下影片上傳社群平台，引發網友熱議，從影片可發現，當時車外下著滂沱大雨，而車內竟也下著小雨，有幾名乘客甚至乾脆在車內撐起雨傘。
發文民眾說，員林客運真的很荒謬，外面下大雨裡面下小雨，含司機整台車要撐3隻雨傘。
員林客運經理陳得耀表示，關於乘客反映的客運車內漏水問題，經查，漏水位置是客運車車頂的逃生窗口，因防水膠條老化，造成雨水濺入車內，該公司已經安排車輛進入原廠，做膠條的加強及更換，造成乘客的困擾，致上十二萬分的歉意，也感謝乘客繼續的支持。
近日在鋒面籠罩下，幾乎都有豪雨，對此如何因應？陳得耀說，該公司平常即加強車輛保養及檢查，但是因為最近下的兩雨量實在太大，他們已經發現部分車輛的問題，並於第一時間緊急處理，已做防護處理，儘量完善漏水的狀況。
此外，該公司也在統計會漏水的車輛，在雨季期間，不安排出勤，以避免影響乘客的權益。
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