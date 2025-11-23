車頂綁滿雜物「汽車版移動城堡」又上路 最高罰1.8萬
桃園市 / 綜合報導
又有人把轎車當貨車開了嗎？有民眾PO出影片，昨(22)日中午在桃園大廟前，出現一輛違法載貨的車，車上載滿駕駛的家當，不只掀起討論，警方表示也已經違法。
仔細一看，車頂上不只有沙發，還有行李箱，跟好幾個大塑膠箱，全部都用繩子綁在後車門上，而經過追查，11月出這輛車就曾出沒在虎頭山，被笑稱是「霍爾的移動城堡」，當時警方也表示會通知車主、依法開罰，如今又被網友捕捉到開上路，網友也說是不是罰不怕。
更多華視新聞報導
桃園街頭驚見「汽車版移動城堡」載滿雜物 網熱議
什麼都能載？阿伯反坐機車拖推車載盆栽 警：依法舉發
誰戰桃園？王世堅拱「他」最強 蔡其昌無奈：太多工作給我
其他人也在看
不滿妹遭男友施暴! 兄持刀砍對方手腳後自首
社會中心／洪巧璇、吳志恆 新北報導不滿妹妹被男友欺負，哥哥持刀砍人！新北市新莊警方日前接獲一位民眾到派出所自首，表示自己因為心疼妹妹一直被男朋友毆打，一氣之下才會把妹妹的男朋友約出來談判，並拿出預藏的刀子砍傷對方的手腳，訊後警方依殺人未遂罪嫌，將男子移送法辦。民視 ・ 18 分鐘前
回應藍白合議題 侯友宜：所有合作要有共同理念
（中央社記者王鴻國新北23日電）新北市長侯友宜今天出席新北市嬰幼兒照顧人員及托嬰機構表揚大會，針對媒體詢及藍白合議題時表示，所有的合作一定要有共同的理念，參選人更要務實的去耕耘新北市。中央社 ・ 1 小時前
「從天而降」驚險畫面曝！台北車站旁工地鋁條墜馬路 建管處開罰
台北青島西路建築工地發生驚險意外！一根鋁條突然從天而降，掉落在馬路中央，嚇壞正準備過馬路的民眾。所幸事發時正值紅燈，否則恐有路人遭砸傷。經台北市建管處調查，是工地鷹架拉桿因作業人員疏失而脫落，已依法開罰營造廠新台幣3萬元。專家提醒，工地安全若不謹慎，不僅危及工人安全，也可能波及無辜路人！TVBS新聞網 ・ 1 小時前
緬甸軍政府再出手！「KK園區」多棟建築被爆破 驚人畫面曝光
[FTNN新聞網]國際中心／綜合報導緬甸軍政府近日再度大動作出手，對位於泰緬邊境的妙瓦底（Myawaddy）的KK詐騙園區（KKPark）發動大規模掃蕩行動，多棟建築被...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
韓國輕生率超高！歌手哀悼親姐：她不脆弱是生活太難
金曲樂團滅火器主導策劃的「FIREBALL Fest. 火球祭」邁入第5屆，22日正式回歸樂天桃園棒球場，活動兩日共吸引近3 萬5000人次入場享受音樂。在滅火器的號召下，韓國大勢樂團 SE SO NEON、04 Limited Sazabys、吟唱詩人李瀧等卡司全數登台。其中，李瀧在台上致詞時向已故親姐致意，感動全場。中時新聞網 ・ 5 小時前
樟白介殼蟲入侵花蓮樟樹 市公所修剪防治
花蓮市府前路兩旁種滿樟樹形成綠色林蔭大道，但近日卻陸續出現枯萎及葉片發黃等情況，花蓮市公所現勘發現，部分樹木已遭樟白介殼蟲侵擾、寄生，若未及時處理可能枯死，公所避免蟲害蔓延、危及整排行道樹，已請專業團隊進場修剪與防治，守護地方的重要綠色資產。自由時報 ・ 3 小時前
三菱當家得利卡改款接單破 3 千張！候車期 5 個月 下一代台灣將導入
今年東京移動展上，Mitsubishi 推出二度小改款的 Delica D:5，換上新式樣外型與 8 吋數位儀表，動力維持不變但加入招牌的 S-AWC 超能全時四輪控制系統，雖然只是小改款但一經問世便大受歡迎，日媒指出上市不到 1 個月已有約 3,000 張訂單，候車期可能長達 5 個月。自由時報汽車頻道 ・ 3 小時前
「朝聖．覺旅」從聖雅各到菊島 新書贈澎湖49中小學
（中央社澎湖縣23日電）澎湖惠民醫院前院長陳仁勇醫師，今天在馬公發表「朝聖．覺旅：從西班牙聖雅各到菊島天堂路」新書，並捐贈154冊給澎湖49所中小學，民眾指定捐款醫院重建計畫500元以上，也可獲贈1冊。中央社 ・ 1 小時前
台鐵區間車被不明人士塗鴉 鐵警局全力追查
台鐵1108次區間車，今天早上6時許要發車時，被台鐵人員發現，列車的第4節車廂，居然遭不明人士噴漆塗鴉，而且塗鴉面積相當大。鐵路警察局接獲通報後，研判塗鴉者應該是趁昨晚台鐵收班後下手，目前正全力追查當中。鐵路警察局七堵所在今天早上接獲報案，台鐵聲稱1108次區間車在今天早上要發車時，被發現車身遭人塗自由時報 ・ 1 小時前
車齡僅4年引擎突傳異音 休旅車停靠路邊瞬陷火海
雲林發生火燒車的意外，熊熊火勢與濃煙，遠遠就看得到，嚇壞不少用路人，車主許姓男子開車下虎尾交流道，聽到引擎發出故障的聲音，車子才停路邊，就突然起火燃燒，還好他跟同車的朋友及時逃生，沒有人員受傷，車主說...華視 ・ 2 小時前
反對日本「台灣有事」 中國動員邦交國表態
（中央社台北23日電）中日關係緊張持續之際，中國動員邦交國在相關議題上表態。中國外交部長王毅出訪塔吉克時提到，中方絕不允許日本右翼勢力開歷史倒車，絕不允許日本軍國主義死灰復燃。俄羅斯、敘利亞等國近期也針對台灣議題有所表態。中央社 ・ 1 小時前
把握今天好天氣！明晚東北季風增強 週三最涼下探14度
把握今天各地舒適溫暖好天氣！中央氣象署預報，明天週一晚間東北季風增強並影響至週五，北台灣天氣轉涼，中南部日夜溫差大，週三清晨最涼，中部以北及東北部降到14至16度，其他地區約17、18度。今天東北季風減弱，北部及東北部溫度回升。預報員張承傳表示，西半部、東南部白天約27至29度，宜花25至26度，各自由時報 ・ 3 小時前
與男友吵架離家 女子猛灌600cc高粱爛醉嘔吐
中部中心／張家維 南投報導真的要理性飲酒，南投一名48歲女子，因為跟男友吵架，深夜離家出走，一氣之下，竟然跑去超商買了一瓶600cc的58度高粱，一次喝光光，平時沒再喝酒的她，馬上爛醉嘔吐，甚至還吐出紅色不明液體，警方到場立即通知救護人員，協助將她送醫。女子癱坐在超商地板，躲在桌子下面，回答一兩句話後，接著她，58度600cc高粱直接乾! 女子醉倒超商狂嘔吐（／翻攝畫面）吐成這樣，請問一下，到底喝了多少？自己一個人，直接炫掉600cc的58度金門高粱，但是，平常沒在喝酒，還直接挑戰高難度的58高粱，兩人只能無奈嘆氣，而這名男子，就是女方的男友，因為雙方吵假，女生一氣之下離家出走，結果第一站就是來超商買酒喝，把自己喝到不省人事，不停嘔吐，甚至還吐出紅色不明液體，員警趕緊通知救護人員，到場協助。與男友吵架離家 女子猛灌600cc高粱爛醉嘔吐（圖／翻攝畫面）從坐起來、被抬上擔架，一直到上救護車，都可以聽到女子痛苦的嘔吐聲，醫師也表示，無論酒量好不好，一次灌下如此高濃度的酒精，真的會對身體，會造成很大的傷害。和男友吵架，跑去超商藉酒澆愁，沒想到這一喝卻直接喝進醫院，提醒民眾，遇到問題想喝酒短暫麻痺，還是需要考量一下自己的酒量，理性飲酒，否則情傷還沒好，身體就先出問題。《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！原文出處：與男友吵架離家負氣去超商 買600cc高粱直接乾！女子醉倒嘔吐 更多民視新聞報導疑慶生喝到茫? 男闖紅燈穿越馬路遭轎車撞飛男發酒瘋開瓦斯洩憤 警消破門噴辣椒水壓制社子醉男失控揮刀襲警遭壓制 2警躲攻擊"摔落樓梯"受傷民視影音 ・ 1 小時前
北市藍營「小雞」怎提名？ 戴錫欽曝1慣例
國民黨主席鄭麗文19日與民眾黨主席黃國昌舉行「鄭黃會」互釋善意後，外界關注明年九合一大選「藍白合」及藍營內部提名策略。國民黨北市黨部主委戴錫欽23日出席活動受訪表示，國民黨在北市的目標是「藍營務必要過半」，至於提名原則上會保障現任，若有多出席次的空間會提供讓新人初選，他本周就會與有意爭取的新人碰面，並與現任議員交換意見，擬定最好的提名機制，提出最強人選。中時新聞網 ・ 1 小時前
台中登山驚魂！現役裝甲兵八唐縱走失蹤 女友焦急報警搜救展開
江男服役於十軍團586旅裝甲兵，休假期間騎機車前往和平區松鶴端，沿八唐縱走路線進行登山活動，根據座標記錄，他21日上午7時26分開始登山，中午12時52分留下最後座標，下午4時33分登頂返程，並於晚上7時11分向女友表示僅剩1公里下山，但之後就失去聯絡，家屬焦急萬分，目前在...CTWANT ・ 1 小時前
演技派騙子? 稱電動車被鎖"借車錢" 多店家受害
中部中心 ／ 綜合報導一名男子跑到台中北屯一間車行向業者求助，表示自己的電動車被鎖住，必須回苗栗住處拿備份鑰匙，希望店家載他一程，或是借錢給他搭車回家，會馬上來還錢，老闆最後借兩千元，但隔天男子根本沒出現，才驚覺遇到詐騙。老闆氣得把過程po網，引發關注，不少店家紛紛留言，也遇過這名借錢男子，根本是慣犯。民視 ・ 1 小時前
台鐵區間車驚見大片塗鴉 鐵警調閱監視器偵辦
台灣鐵路公司1108次區間車第4節車廂車壁今日清晨被發現有大面積塗鴉，噴上藍色英文字及紫色外框。鐵路警察局獲報後，目前已組成專案小組，調閱周邊監視器積極偵辦中。台灣鐵路公司表示，停在七堵站場的EMU934今日清晨6時許，機員進行整備時，發現第4節車廂外，有大面積塗鴉，第一時間便通報鐵路警察局，並進行自由時報 ・ 1 小時前
25歲衝浪客宜蘭外澳溺水 卡消波塊送醫不治
25歲衝浪客宜蘭外澳溺水 卡消波塊送醫不治EBC東森新聞 ・ 1 小時前
論壇炸鍋！韓籍女神來台「都變了」驚呼：到底下什麼藥？韓網掀熱議
韓籍啦啦隊女神來台發展正式邁入「2.0階段」，從最初的李多慧、安芝儇、李雅英、李珠珢，到近期的河智媛、睦那京、徐賢淑等高人氣女神們，近日韓國論壇The Qoo受到熱議，一篇名為「台灣到底對韓國人下了什麼藥？」的討論帖火速竄紅，內容聚焦多位在台發展的韓籍啦啦隊女神。貼文指出，這些韓國啦啦隊成員，自從移居台灣後氣質大變，從高冷專業變得自然親切，連韓網友都驚呼「真的像換了一個人」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
「未竟之路：聲生不息的迴音」 2025人權藝術生活節登場
文化部國家人權博物館第6屆「2025人權藝術生活節」自11月22日至12月14日在白色恐怖景美紀念園區登場，今（22）日舉辦開幕活動，文化部政務次長王時思、國家人權博物館館長洪世芳、策展人林宏璋、協同策展人吳文翠、攝影家劉振祥、MeimageDance藝術總監何曉玫、頑石劇團藝術總監郎亞玲及臺灣戒嚴時期政治受難者關懷協會理事長林家田；政治受難者前輩張則周、陳中統、楊碧川、陳欽生、吳俊宏、洪武雄、高金郎；政治受難者家屬潘信行、戴康衢、歐陽煇美、李桂芬、黃旭宏、楊雄鎮等貴賓出席。警政時報 ・ 1 小時前