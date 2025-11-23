車頂綁滿雜物「汽車版移動城堡」又上路 最高罰1.8萬

桃園市 / 綜合報導

又有人把轎車當貨車開了嗎？有民眾PO出影片，昨(22)日中午在桃園大廟前，出現一輛違法載貨的車，車上載滿駕駛的家當，不只掀起討論，警方表示也已經違法。

仔細一看，車頂上不只有沙發，還有行李箱，跟好幾個大塑膠箱，全部都用繩子綁在後車門上，而經過追查，11月出這輛車就曾出沒在虎頭山，被笑稱是「霍爾的移動城堡」，當時警方也表示會通知車主、依法開罰，如今又被網友捕捉到開上路，網友也說是不是罰不怕。

原始連結







