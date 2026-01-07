車頭全爛！五楊高架楊梅路段死亡車禍 他自撞分隔島喪命

31歲陳姓男子駕駛小客車，不明原因自撞校前路出口匝道分隔島，車頭全撞爛。圖：讀者提供

國道1號五楊高架道南向70.9公里楊梅路段今(7)日凌晨5時13分許發生死亡車禍，一名31歲陳姓男子駕駛小客車，不明原因自撞校前路出口匝道分隔島，車頭全撞爛，陳男並受困車內。警消到場發現陳男已失去意識，緊急送往楊梅天成醫院院急救，仍於上午6時50分宣告不治。

警消到場發現陳男已失去意識，緊急送往楊梅天成醫院院急救，仍於上午6時50分宣告不治。圖：讀者提供

國道警察說明，陳男不明原因自撞校前路出口匝道分隔島島頭肇事，受困車內意識不清，警消到場後協助陳男脫困，立即送往楊梅天成醫院，經搶救後仍宣告死亡。陳男酒測值仍待檢測。有關詳細肇事原因，尚待警方進一步釐清。

廣告 廣告

警方呼籲，用路人應遵守交通規則，隨時注意前方動態，保持安全距離，勿疲勞駕駛，行經匝道處應放慢車速，以維行車安全。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

凌濤媒合民間力量捐贈300件救生衣 助桃市府強化水域安全

測速照相太多？警政署將增訂具體設置與調整標準