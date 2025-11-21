車頭全爛！高雄國1瑞隆路段爆3車連環撞 誇張畫面曝
即時中心／廖予瑄報導
國道3大車連撞！國道警察在今（21）日上午10時25分獲報，國道1號北向367.8公里處，高雄瑞隆路段，一名59歲洪姓男子開著營業貨運曳引車，行駛在中線車道，疑似未保持行車安全距離，追撞前方32歲劉姓男子所駕駛的營業用大貨車，導致大貨車再向前推撞；並與前方另一名49歲李男駕駛的營業貨運曳引車發生碰撞。這起車禍意外造成洪男開放性骨折，送醫診治。警方表示，若駕駛因未保持行車安全距離而肇事，將處罰新台幣3,000至6,000元，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。
曳引車頭被撞爛。（圖／警方提供）
《民視新聞網》提醒您：不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！
原文出處：快新聞／車頭全爛！高雄國1瑞隆路段爆3車連環撞 誇張畫面曝
