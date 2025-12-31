車頭剩一半！小貨車自撞護欄 駕駛受困國道「紅通通」

國道車禍導致車流嚴重回堵。翻攝畫面

國道3號三鶯路段今（31日）上午發生自撞車禍，1輛小貨車車頭嚴重凹陷毀損，「半邊車頭不見」，駕駛一度受困車上，經消防隊員到場協助脫困送醫，所幸沒有生命危險，詳細事故原因待警方調查釐清，而這起車禍也造成國道車流嚴重回堵，時速剩下不到30公里。

上午10點左右，1輛小貨車行駛國道3號南下，行經53.4公里鶯歌交流道附近時，不明原因撞上路邊的護欄，強大的撞擊力道導致左側車頭直接撞爛，駕駛也因此夾困在車上，警消獲報後趕到現場，由消防隊員協助脫困，駕駛左腳受傷，但意識清醒，沒有生命危險，被送往桃園聖保祿醫院治療。

小貨車車頭嚴重凹陷，半邊不見。翻攝畫面

事故詳細原因由警方調查釐清中，但事故造成國道車流嚴重回堵，時速一度只剩22公里，讓該路段的路況陷入「紅通通」的窘境。



