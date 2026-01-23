車頭撞到凹！回收車駕駛暈厥「夾擊6民眾」釀1死 環保局：無特殊病史

記者羅欣怡／桃園報導

資源回收車撞擊垃圾車，造成6名民眾夾擊受傷，其中78歲婦人傷重不治。（圖／翻攝畫面）

桃園市龜山區今（23日）一輛由52歲吳姓男子駕駛的資源回收車與垃圾車發生交通事故，造成6名正在倒垃圾的民眾受傷，其中一名78歲邱姓婦人傷重不治。當時吳男身體不適暈厥，造成車子暴衝，撞上前方的垃圾車。環保局表示，吳姓駕駛在環保局工作年資近13年，今日出勤時有執行酒測，無異常狀況，事件發生原因尚待查證調查中。

地上都是被撞民眾來不及丟棄的垃圾。（圖／翻攝畫面）

今日傍晚6時許，環保局的垃圾車和資源回收車一前一後行駛在龜山區中興路（夜間收運第10條 ＜中興線＞），當時垃圾車先抵達，已經在路邊等候的民眾陸續拿著一包包的垃圾上前交給清潔人員，沒多久後方的資源回收車跟上，但愈來愈靠近垃圾車時，回收車完全沒有煞車，民眾也來不及閃開，回收車直接往前撞，一共造成6名民眾被夾在兩車中間，其中78歲的邱姓婦人現場已經沒有生命跡象，其餘傷者分別有開放性骨折、擦挫傷的傷勢，邱姓婦人經搶救，於晚間7時37分急救無效，宣告死亡。

資源回收車車頭撞凹、擋風玻璃也碎裂。（圖／翻攝畫面）

環保局,資源回收車,垃圾車,夾擊（圖／翻攝畫面）

環保局表示，肇事的52歲吳姓駕駛2013年就在環保局服務，已經有13年的資歷，無特殊病史，今日出勤也有執行酒測，無異常狀況，事件發生原因尚待查證調查中。

