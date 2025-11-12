車頭燈傳出喵喵聲 三峽警溫柔救援暖人心

【警政時報 戴昱弘／新北報導】日前正值鳳凰颱風侵襲期間，三峽分局鶯歌分駐所警員劉呈樟、陳怡珊執行巡邏勤務時，接獲民眾報案，稱鶯歌區國華路路旁一輛機車車頭燈內傳出微弱貓叫聲，疑似有小貓受困其中。

警察同仁抱著獲救小貓(圖／記者戴昱弘 翻攝）

警方立即趕赴現場，果然發現該機車不時傳出微弱喵喵聲。經聯繫車主到場後，車主表示願意配合救援，但因手邊無適當工具無法拆卸車殼。此時，鄰近一間機車維修行老闆見狀，主動伸出援手，帶著工具小心拆開車頭外殼。

經警員劉呈樟查看，發現一隻約三個月大的小幼貓蜷縮在燈殼內，渾身發抖、顯得十分無助。劉員隨即戴上手套，細心將小貓安全救出並初步檢查，所幸並無外傷。警方研判，小貓應為流浪貓，可能為了躲避颱風風雨誤鑽入車體內而受困。

令人感動的是，現場一名熱心民眾主動表示願意收養這隻小貓。員警也叮囑其須依規定向新北市動保處辦理「認養程序」。動保處隨後回應，感謝警方及民眾的愛心與行動，後續將協助晶片植入、絕育及認養手續，讓這隻小喵星人順利在風雨中找到溫暖的家。

