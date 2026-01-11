車頭起火全毀！新北男毒駕猛撞路肩車 急丟喪屍煙彈仍遭逮

記者楊忠翰／新北報導

新北李男毒駕追撞路肩轎車，導致車頭燃燒起火全毀。（圖／翻攝畫面）

新北市1名48歲林姓男子，10日傍晚5時24分開車臨停在環河北路三段及三信路口，卻遭李男（25歲）轎車從後方追撞，林男轎車擦撞護欄後翻覆，李男轎車則是引擎起火，車頭被燒得面目全非，警方到場時發現，李男悄悄丟棄抽過的喪屍煙彈，遂對他進行唾液快篩，果然呈現依托咪酯陽性反應，遂將李男依公共危險、毒品等罪嫌移送法辦。

根據監視器畫面顯示，當時林男將車臨停在環河北路三段路肩處，李男卻開車從後方高速追撞，由於撞擊力道強大，林男轎車被推往堤防方向，直接擦撞護欄後翻覆，李男轎車則是引擎冒煙起火，車頭被燒得面目全非。

警消獲報後趕抵現場，經檢傷後發現林男全身擦挫傷，李男則是手臂擦傷，2人皆無生命危險；警方到場勘查時發現，地上有1顆抽完的喪屍煙彈，遂對李男進行毒品唾液快篩，呈現依托咪酯陽性反應，當場將他上銬逮捕，並依法開單扣車，全案訊後將李男依毒品、公共危險等罪移送法辦，並建請檢察官聲請羈押。

