車飄毒味拒檢撞警！警連6轟駕駛逃 丟包17歲少年

今天凌晨三點多，一名35歲黃姓男駕駛載著17歲少年，違停在高雄新興區一處路口，巡邏員警上前盤查，卻聞到毒品氣味，喝斥駕駛熄火下車，但駕駛不願配合，還重踩油門，衝撞警車並且撞傷一名員警，警方立即朝車輪開六槍，制止衝撞行為，但駕駛最終逃離現場，留下副駕駛座的少年，過程驚動附近住戶；幸好遭撞員警只有手臂擦挫傷，沒有大礙，目前警方已經鎖定逃逸中的駕駛，將追緝到案，查明是否涉及毒駕或另有原因，才會拒檢逃逸。

員警說：「熄火熄火熄火，熄火，開槍喔開槍喔，熄火。」員警不斷要求駕駛，熄火下車，接受盤查，但男子卻不為所動，員警VS.駕駛說：「熄火，(好啦，你不要照我)先熄火，熄火。」就在警方勸說過程，男子卻踩下油門，警方立即朝車輪開了六槍，喝斥停車，因為駕駛不僅撞了前方警車，接著還倒車撞傷值勤員警。

記者VS.附近住戶說：「我在睡聽到聲音趕快起來，(是喔，那時候有嚇到嗎)沒有嚇到，但我直覺就是槍聲，然後我有打開門看一下，結果看到警車，那邊有三輛，這邊好像有一兩輛。」記者VS.附近住戶說：「(有聽到爭吵聲嗎)沒有，沒有都沒有，有聽到槍聲而已，(槍聲喔，大概幾槍)，五六聲有，開完槍那個車子，聽到車子速度很快的那種馬力，加馬力衝。」

事發就在今(9)日凌晨三點多，35歲黃姓男駕駛，載著17歲少年，違停新興區明星街與南台路口，引起，巡邏員警注意，上前盤查時，卻聞到毒品氣味，沒想到男駕駛拒檢逃逸，還留下17歲少年，少年供稱和逃逸駕駛是朋友，2人當時是去找朋友，中山所所長陳湧介說：「本案本分局已成立專案小組，全力查緝涉案男子及駕駛車輛。」

遭撞的員警左手臂擦挫傷，送醫縫了3針沒有大礙，而逃逸中的駕駛，警方已經鎖定對象，將釐清是否涉及毒駕或另有原因，才會拒檢逃逸。

