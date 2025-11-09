車「撞破護欄」墜溪谷！一家四口驚險獲救 《茶金》拱橋1年2車禍
桃園一家四口於新竹縣內豐石橋發生嚴重車禍，車輛撞破護欄後墜入約3公尺深的溪谷。事故發生在晚間11點多，疑因山路濕滑及視線不佳導致。車上38歲父親與39歲母親受傷較重，分別出現胸痛、多處擦傷及流鼻血等症狀；而11歲與8歲的兩名孩童則無明顯外傷。消防人員及時趕到現場救援，成功將一家四口救出送醫，所幸無生命危險。
這起事故發生在新竹縣北埔鄉的內豐石橋，這座具有68年歷史的拱橋因其典雅造型及周邊古早風景，曾是電視劇「茶金」的重要取景地點。然而，這個看似美麗的橋梁卻因地勢蜿蜒、路面狹窄而成為事故多發地。根據當地記錄，今年4月曾有一輛貨車在轉彎時撞壞護欄，經過修復後僅半年多時間，又再度發生類似事故。這次事故中，一家四口開車從桃園前往新竹縣遊玩，行經內豐石橋轉彎處時，車輛突然失控衝破橋邊的磚造護欄，整輛車連人一起墜入溪谷。車輛在溪中四輪朝天，卡在石塊之間，車頭嚴重毀損變形，車窗外散落許多物品，包括孩子的衣物和玩具。
消防局接獲通報後立即派員趕往現場，救護人員戴著頭燈深入溪谷進行救援。雖然父母傷勢較為嚴重，38歲的父親出現胸口疼痛並有多處擦傷，39歲的母親則有胸痛、流鼻血及擦傷的情況，但所幸兩名年幼孩童意識清楚，沒有明顯外傷，送醫後確認身體無大礙。這起事故引發人們對內豐石橋道路安全的關注。當地居民擔憂，頻繁發生的車禍事故可能與道路設計存在瑕疵有關。雖然內豐石橋因其歷史價值和美麗景觀吸引許多遊客，但其安全問題卻令人憂心。當地民眾呼籲相關單位檢視道路設計，加強安全措施，避免類似事故再次發生。
