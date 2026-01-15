軋帥安孝燮 車銀優耍不了狠

話題韓劇《王牌經紀人》由車銀優、徐恩秀、安孝燮主演。

記者戴淑芳∕台北報導

車銀優、安孝燮《王牌經紀人》同台軋帥，並同時愛上徐恩秀飾演的經紀人，有趣的是車銀優天使臉孔耍不了狠惹全員笑場，自曝現實個性膽小多了。

由車銀優、安孝燮、徐恩秀主演的話題韓劇《王牌經紀人》，將於1月16日晚間9點起，週一至五晚間8至10點推出。劇情描述，由車銀優、安孝燮等人組成的男團S.O.U.L，因捲入抄襲風波而面臨解散危機。此時，由徐恩秀飾演的經紀人意外擁有「預知未來」的特殊能力，看見他們未來爆紅的景象，她該如何力挽狂瀾。

同時，因為車銀優與安孝燮雙雙愛上這位為團體奔波的經紀人，二人不僅同台軋帥還是情敵，隨著劇情發展還有精采的三角戀情。

安孝燮在劇中飾演來自蒙古的天才型創作歌手，不僅會多國語言，更成為團體的關鍵救星。車銀優不僅是偶像男團成員，還「劇中劇」跨足戲劇演出，首度挑戰性格狠辣的渣男角色。沒想到，他的天使臉孔實在太有親和力，不只自己無法耍狠、頻頻NG，就連吵架的戲碼，現場屢屢笑場，成為拍攝現場最療癒的花絮。