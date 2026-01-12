《軋戲》才剛開播就出包！爆盜用素人offer「害個資外洩」
由盧昱曉、陳星旭主演的大陸浪漫愛情劇《軋戲》近日熱播，未料開播不久便捲入爭議。劇中一幕出現的「錄取通知書」畫面，被網友踢爆疑似直接盜用素人真實的國外大學錄取文件，導致當事人個資外流，相關話題迅速在網路延燒，以「軋戲劇組道歉」、「軋戲盜用素人offer」等關鍵字衝上微博熱搜，引發高度關注。
爭議出現在《軋戲》第6集中，劇組使用了一份素人真實倫敦大學學院（UCL）建築系的錄取通知書作為戲中道具，雖然畫面中將姓名以縮寫方式處理，但文件上的錄取日期、家庭住址、郵遞區號等重要個人資訊卻完整保留，未做充分遮蔽，導致素人在觀看劇集後驚覺自己的個資被公開曝光，透過社群平台發文爆料並展開維權。
事件曝光後，網友紛紛質疑劇組道具製作過於草率，侵犯他人隱私，有眼尖網友更指出，通知書上P圖痕跡清楚可見，相關作法令人傻眼。隨著輿論發酵，《軋戲》美術組工作人員已私下聯繫當事素人博主並致歉，雙方也正在溝通解決方式。不過，目前劇組尚未對外發布正式聲明，也未提出明確的賠償或後續處理方案，引發外界對劇組處理危機是否足夠完善的質疑，後續官方是否正式回應，仍備受關注。
不少網友留言力挺素人維權：「支持素人維權，不要上升藝人」、「好離譜啊就是應該道歉」、「這也太不尊重人了吧」，也有人相對理性表示：「有一說一劇組態度還是蠻好的，第一時間在解決問題，美術組工作人員也道歉了」，但更多聲音仍認為，影視製作團隊在道具使用上應更加謹慎，「劇組做道具能不能走點心，能不能有點版權意識和隱私意識啊！這波真的太敗好感了」。
