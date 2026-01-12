《軋戲》爆拿素人留英錄取通知當道具！當事人傻眼「個資全洩」 劇組認錯

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

陸劇《軋戲》近日爆出盜用素人offer截圖作為道具，僅塗改名字便直接在劇中播出，導致當事人個資遭流出，引起網上熱議，劇組也緊急道歉，表示已聯繫上這名網友，並溝通解決中。

一名女網友近日發文透露，發現自己幾年前獲得英國倫敦大學建築系錄取的通知書成了該劇的道具，更扯的是，劇組僅將他的名字塗改，其餘日期、姓氏和郵遞區號都未更動，直接出現在劇中，讓她超傻眼。而劇組的美術人員也在社群上公開道歉，強調已經聯繫上當事人，雙方在溝通解決，承認是劇組的疏失。

事實上，這不是陸劇第一次爆侵權，早在另一部夯劇《許我耀眼》中也曾出現服裝設計手稿、攝影師、藝術機構學生作品、建築動畫師等盜用案例，當時劇組火速以協商或下架畫面等方式處理，並與創作者達成賠償協議。

