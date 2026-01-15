《軋戲》落櫻吻浪漫全開！盧昱曉踮腳尖親上男神陳星旭

陳星旭（左）、盧昱曉最愛落櫻吻。（iQIYI愛奇藝國際版提供）

陸劇男神陳星旭及盧昱曉領銜主演的浪漫愛情劇《軋戲》，開播以來話題不斷攀升，最新劇情，盧昱曉因誤食未煮熟的菌類中毒而產生幻覺，以為自己身處夢境，迷迷糊糊中她捧起陳星旭的臉說：「你這張臉，長得是真不錯。」隨後踮起腳尖主動獻吻，在花瓣雨的襯托下浪漫至極，兩人的距離也急速拉近，連一起曬床單的平凡日常都充滿心動曖昧氛圍。

《軋戲》播出熱度飆升，主演們宣傳活動分享拍攝花絮，聊到吻戲時，陳星旭細數自己在劇中跟盧昱曉的多場接吻場面，台下觀眾熱情狂拱兩人現場示範一次，陳星旭展現幽默本色，笑稱想看他們現場接吻可是要付費的。「欲宇還羞」CP不僅在活動現場重現劇中公主抱、摸頭殺等高甜互動，還跟代旭一起大跳韓團TWS的〈OVERDRIVE〉撒嬌舞，3人齊抖肩的萌樣惹來台下觀眾尖叫不斷。

陳星旭飾演天才建築師「肖稚宇」。（iQIYI愛奇藝國際版提供）

提到兩人覺得最甜的一場吻戲，盧昱曉與陳星旭不約而同首推落櫻吻，盧昱曉說：「櫻花樹下那場戲還是比較浪漫的，那時剛好是櫻花季，拍完隔天好像下雨櫻花就散了，我們搶在櫻花最漂亮的時候把它紀錄下來了，那也是我想像中的夢幻畫面。」陳星旭也補充，他非常享受那場戲的實景氛圍，看著盛開的櫻花心境非常放鬆，只可惜沒能多拍幾張美照。

盧昱曉劇中飾演因家中變故被迫放棄建築夢的女孩「胡羞」，不僅慘遭渣男未婚夫悔婚，又被惡老闆逼到裸辭，人生跌至谷底。跟著閨蜜去體驗劇本殺，她因此對劇中冷峻的軍閥NPC「秦宵一」（陳星旭飾）一見鍾情，而他的真實身份是才華橫溢的建築師「肖稚宇」。

陳星旭（左）帶著盧昱曉（右）手撕渣男。（iQIYI愛奇藝國際版提供）

盧昱曉劇中出席一場婚禮，赫然發現新郎竟是她的落跑未婚夫，前準婆婆不僅當眾惡言相向，還一度將她反鎖在休息室，想掩蓋她的存在，幸好她機警跳窗，但內心再次遭受打擊，肖稚宇見狀化身最強後盾，幫著她揭開對方腳踏兩條船、玩弄感情的真相，出了一口怨氣。

隨著劇情推演，兩人在現實中發展出房客與房東、老闆與員工的微妙關係，這場由菜鳥玩家遇上王牌NPC的曖昧拉扯，在肖稚宇霸氣護航胡羞走出前任陰影後，迎來了感情的沸點。

男二由代旭出演，他和男主肖稚宇是異父異母的兄弟，因家庭陰影，讓他把競爭意識延伸至職場與感情領域，不僅在建案競標上與弟弟正面交鋒，更刻意靠近胡羞。代旭初場戲是搭電梯，他30秒全程不發一語，只靠挑眉、推眼鏡、眼神淡定掃過履歷等細微動作就展現上位者的掌控感與氣場，該片段在抖音獲超過29萬點贊。《軋戲》目前正在愛奇藝國際站熱播中。

