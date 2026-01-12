《軋戲》開播翻車！爆盜用網友留英證書 「害個資外洩」劇組道歉了

娛樂中心／蔡佩伶報導

陳星旭（左）與盧昱曉相遇於劇本殺。(圖／iQIYI愛奇藝國際版提供)

中國浪漫愛情劇《軋戲》由陳星旭、盧昱曉主演，豈料才開播沒多久就爆出爭議，其中一幕通知書的畫面，卻被網友踢爆是盜用他真實的錄取通知書，由於劇組僅針對通知書姓名做修改，導致該網友的個資全都外流。

近日，有一名網友透露因為好友通知，才得知多年前收到的英國學校建築系通知書，竟意外出現在《軋戲》首集，而且個人資料部分只有名字更動，其餘郵遞區號、日期都沒變，個資洩漏情況讓她感到十分無奈。

網友踢爆《軋戲》盜用她的留英證書。（圖／翻攝自微博）

事後，《軋戲》劇組緊急致歉，強調已有聯繫受害人，且雙方透過溝通方式順利解決問題，雖然化解危機，不過《軋戲》播出第一集就被抓到道具出包，早在網路上掀起不小的討論。

廣告 廣告

《軋戲》劇組道歉。（圖／翻攝自微博）

更多三立新聞網報導

婚禮「2男1女婚紗照」掀熱議 男方身分曝光了：是大咖男星

女星車展被「色」影師猛拍下半身...不忍了 震怒PO照公審對方

還記得他嗎？17年前演王識賢小時候爆紅 童星劉羽謙長大「超狂身分」曝

11年「阿滴英文」走入歷史！阿滴突拋震撼決定：不希望觀眾困惑

