軌跡曝! 凶嫌張文犯案前 放火燒車.租屋處疑為滅證

社會中心／洪巧璇、宋弘麟 台北報導

持續來關心兇嫌張文的犯案軌跡，他在台北車站以及中山隨機殺人之前，其實還有到處縱火，他在當天下午3點多就開始在民宅以及停車場點燃汽油彈縱火，短短一小時內，總共放火燒了4個地方，而他最後一站縱火地點，選擇回到他的租屋處，似乎是想燒毀所有證據滅證。

騎著機車進入巷弄，從容扛下一袋汽油桶，放在休旅車旁邊點火。確認火勢燒起來後，隨即跳上機車離開，這是兇嫌張文在北車、中山做案前，縱火的身影。巷弄裡橘紅色火焰不斷蔓延開來，越燒越烈，火勢一發不可收拾，竄出濃濃黑煙，一樓的溫體牛店家被燒得一片焦黑，其他住戶也趕緊逃出火場。受害店家黃老闆：「放火然後人就走掉了大家都不認識，也不知道發生什麼事，店內損失大概在4百萬，營業額每個月大概2百萬左右。」業者和住戶們根本和張文無冤無仇，卻無故被縱火，差點命喪火窟，而案發後，火調人員也到現場勘驗，但這還只是張文縱火的其中一個地點而已。

廣告 廣告





血色星期五！張文隨機殺人前 「四處縱火」 燒毀租屋滅證

血色星期五！張文隨機殺人前 「四處縱火」 燒毀租屋滅證（圖／民視新聞）

民視記者洪巧璇：「張文的隨機殺人計畫相當縝密，他在作案之前，就已經到了4個地方來縱火，其中一個地方就在林森北7條通，這裡的停車場他燒毀了一輛哈雷重機。」不只燒民宅，張文還到附近的停車場，用同樣的方式點然汽油桶，整個停車場瞬間陷入火海，這名車主的絕版哈雷重機883n被燒成廢鐵。受害哈雷車主：「最一開始沒有想說兩件事情是串在一起，但後面發現是同一個人，我也不認識他他無緣無故來燒我車。」無差別行兇前，似乎是想連續縱火分散警力，他在下午3：46分到林森北路159巷點汽油，隨後接連到附近的林森北路119巷停車場以及長安東路一段的民宅，放火燒毀多輛汽機車，最後在16：57回到中正區公園路，燒毀自己的租屋處。









血色星期五！張文隨機殺人前 「四處縱火」 燒毀租屋滅證

血色星期五！張文隨機殺人前 「四處縱火」 燒毀租屋滅證（圖／民視新聞）

張文最後一個縱火的地點，選擇燒毀自己的租屋處，似乎是想把所有證據一把火燒掉，隨後展開一連穿隨機殺人行動。兇嫌張文殺紅眼，犯案前甚至還縝密規劃，四處縱火，讓整個台北市陷入恐怖不安的氛圍。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：血色星期五！張文隨機殺人前 「四處縱火」 燒毀租屋滅證

更多民視新聞報導

危險前挺身的英雄！保全捨命救人…她慟：不能虧待他們

車被張文燒了！北車前先多處縱火 「聲東擊西」分散警力

張文丟煙霧彈「不小心吸到怎辦」？醫曝最慘2下場

