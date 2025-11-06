軌道救貓！15歲老貓松山車站落軌消失 飼主急求援

即時中心／林韋慈報導

網友firesong1027日前在Threads上表示，自家15歲老貓在10月下旬於松山車站跳下鐵軌失蹤，她透過監視器追蹤，發現貓咪失蹤後數日都還出現在第二月台底及鐵軌周邊，但搜救過程卻因為台鐵行政效率而受到阻礙。

貓咪落軌隔天，監視器顯示貓咪沿著軌道走向隧道深處。由於受到安全問題的限制，只限於動保處人士走動在月台之外的區域，搜捕過程困難重重。



飼主心急如焚表示貓咪已經高齡15歲，並患有遺傳性骨骼疾病曾有腿傷，後腳因有點跛無法跳至高處，也失蹤多日，恐有危險。她表示，起初無法自行搜索，而需要動保人員，但僅限2名動保人員要在一小時內完成從松山站到南港站的徒步搜索與籠具回收，根本是不可能的任務，並且原定凌晨一點至四點的誘捕時間，有時拖至02:15分，並要求在凌晨3點收回所有籠具，導致誘捕形同虛設，甚至曾有救援車輛曾已出發，卻立即被要求調頭返回，並於集合點被告知行動取消。



但經過飼主多方的聯繫與網路曝光，目前松山車站已經開放可以將1-3個誘捕籠連續一周放在站內安全位置，並且找尋專業的人士協助，也透過影像看到貓咪似乎還在車站徘徊，希望能在多方幫助下盡快透過夜間救援行動誘捕到貓咪，讓Maru快點回家。

廣告 廣告





原文出處：快新聞 / 軌道救貓！松山車站15歲老貓落軌消失 飼主急求援

更多民視新聞報導

新北查獲2養豬場「未蒸煮廚餘」 業者遭重罰206萬

中央宣布國產豬肉「2階段解封」 南市府：台南肉品市場同步復業

高雄蛻變中！亞洲資產管理中心水到渠成 陳其邁：鬆綁法規是關鍵

